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Трагедия на востоке Грузии – несовершеннолетних братьев насмерть сбил автомобиль
Трагедия на востоке Грузии – несовершеннолетних братьев насмерть сбил автомобиль
Братья торговали овощами на обочине дороги, когда их сбил легковой автомобиль, ехавший на высокой скорости 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T18:53+0400
2024-01-08T18:53+0400
2024-01-08T18:53+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Двое несовершеннолетних братьев скончались в результате ДТП у села Балахаури Болнисского района (регион Квемо-Картли) после того, как их сбил легковой автомобиль, сообщает телекомпания "Мтавари архи". По словам очевидцев, братья торговали овощами на обочине дороги в тот момент, когда их сбил легковой автомобиль, ехавший на высокой скорости. По информации СМИ, водитель автомобиля задержан. На месте трагедии были мобилизованы полиция и экипажи скорой медицинской помощи. По данным МВД Грузии, за девять месяцев 2023 года в Грузии произошло 1 496 ДТП, в результате которых скончались 122 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, дтп
происшествия, новости, грузия, дтп
Трагедия на востоке Грузии – несовершеннолетних братьев насмерть сбил автомобиль
Братья торговали овощами на обочине дороги, когда их сбил легковой автомобиль, ехавший на высокой скорости
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Двое несовершеннолетних братьев скончались в результате ДТП у села Балахаури Болнисского района (регион Квемо-Картли) после того, как их сбил легковой автомобиль, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
По словам очевидцев, братья торговали овощами на обочине дороги в тот момент, когда их сбил легковой автомобиль, ехавший на высокой скорости.
По информации СМИ, водитель автомобиля задержан. На месте трагедии были мобилизованы полиция и экипажи скорой медицинской помощи.
По данным МВД Грузии, за девять месяцев 2023 года в Грузии произошло 1 496 ДТП, в результате которых скончались 122 человека.