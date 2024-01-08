https://sputnik-georgia.ru/20240108/v-gruzii-na-ikone-v-glavnom-khrame-zametili-stalina---video-285510000.html
В Грузии на иконе в главном храме заметили Сталина – видео
В Грузии на иконе в главном храме заметили Сталина – видео
В главном храме Грузии на одной из икон заметили изображение человека, похожего на Иосифа Сталина. Оппозиционные СМИ сразу сообщили всем об этом и попытались... 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T19:38+0400
2024-01-08T19:38+0400
2024-01-08T19:40+0400
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иосиф сталин
грузинская православная церковь
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Речь идет об иконе святой Матроны Московской, которая не так давно появилась в храме. Как говорят представители церкви, икону разместили в кафедральном соборе еще несколько месяцев назад, но лишь сейчас, в Рождество, из изображения на иконе кто-то "раздул целую историю".Как выяснилось, эту икону передали в дар храму Самеба лидеры пророссийской партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, религия , иосиф сталин, грузинская православная церковь, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, религия , иосиф сталин, грузинская православная церковь, видео
В Грузии на иконе в главном храме заметили Сталина – видео
19:38 08.01.2024 (обновлено: 19:40 08.01.2024)
В главном храме Грузии на одной из икон заметили изображение человека, похожего на Иосифа Сталина. Оппозиционные СМИ сразу сообщили всем об этом и попытались раздуть скандал
Речь идет об иконе святой Матроны Московской, которая не так давно появилась в храме. Как говорят представители церкви, икону разместили в кафедральном соборе еще несколько месяцев назад, но лишь сейчас, в Рождество, из изображения на иконе кто-то "раздул целую историю".
Как выяснилось, эту икону передали в дар храму Самеба лидеры пророссийской партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.