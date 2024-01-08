https://sputnik-georgia.ru/20240108/verkhniy-lars-segodnya-skolko-gruzovikov-ozhidayut-proezda-v-gruziyu-285506539.html
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
Из-за непогоды периодически вводятся ограничения на передвижение транспорта по Военно-Грузинской дороге 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T17:20+0400
2024-01-08T17:20+0400
2024-01-08T17:20+0400
грузия
новости
общество
погода
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278847485_0:155:829:621_1920x0_80_0_0_26039005bcc204a40f45bb7faeb8d90f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Менее 100 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 6 января из-за высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в понедельник с утра ожидают 83 грузовых автомобиля.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278847485_0:0:829:621_1920x0_80_0_0_5a5625294a135d68b909837c0bdfd79f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
Из-за непогоды периодически вводятся ограничения на передвижение транспорта по Военно-Грузинской дороге
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Менее 100 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 6 января из-за высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в понедельник с утра ожидают 83 грузовых автомобиля.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.