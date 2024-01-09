https://sputnik-georgia.ru/20240109/285516536.html

В Анкаре готовится встреча Путина и Эрдогана

В Анкаре готовится встреча Путина и Эрдогана

Как отметили в администрации турецкого лидера, какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет 09.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдоган в Анкаре прорабатывается, детали согласовываются по дипломатическим каналам, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера. Путин ранее заявлял, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Эрдоган также заявлял, что встретится с Путиным и обсудит возобновление "зерновой сделки". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, турция, анкара, владимир путин, реджеп тайип эрдоган