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В Анкаре готовится встреча Путина и Эрдогана
В Анкаре готовится встреча Путина и Эрдогана
Как отметили в администрации турецкого лидера, какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T11:27+0400
2024-01-09T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдоган в Анкаре прорабатывается, детали согласовываются по дипломатическим каналам, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера. Путин ранее заявлял, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Эрдоган также заявлял, что встретится с Путиным и обсудит возобновление "зерновой сделки". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, турция, анкара, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
в мире, новости, турция, анкара, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В Анкаре готовится встреча Путина и Эрдогана
11:27 09.01.2024 (обновлено: 11:37 09.01.2024)
Как отметили в администрации турецкого лидера, какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik.
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдоган в Анкаре прорабатывается, детали согласовываются по дипломатическим каналам, сообщает РИА Новости
со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
"Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведется по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет", – сказали в администрации президента Турции.
Путин ранее заявлял, что планирует встретиться с Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Эрдоган также заявлял, что встретится с Путиным и обсудит возобновление "зерновой сделки".