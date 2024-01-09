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В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров

В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров

Фермеры Германии в понедельник начали забастовку в знак протеста против мер правительства по экономии бюджета. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки перекрытых... 09.01.2024, Sputnik Грузия

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Фермеры недовольны планами правительства отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.Правительство Германии 4 января уже частично отменило запланированное сокращение субсидий и заявило, что скидка на транспортный налог для сельского хозяйства останется в силе, а субсидия на дизельное топливо будет постепенно сокращаться в течение нескольких лет и не будет отменена немедленно.

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