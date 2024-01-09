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В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров
В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров
Фермеры Германии в понедельник начали забастовку в знак протеста против мер правительства по экономии бюджета. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки перекрытых... 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T11:03+0400
2024-01-09T11:03+0400
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Фермеры недовольны планами правительства отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.Правительство Германии 4 января уже частично отменило запланированное сокращение субсидий и заявило, что скидка на транспортный налог для сельского хозяйства останется в силе, а субсидия на дизельное топливо будет постепенно сокращаться в течение нескольких лет и не будет отменена немедленно.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, германия, экономика
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, германия, экономика
В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров 11:03 09.01.2024 (обновлено: 12:51 09.01.2024)
Фермеры Германии в понедельник начали забастовку в знак протеста против мер правительства по экономии бюджета. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки перекрытых магистралей
Фермеры недовольны планами правительства отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.
Правительство Германии 4 января уже частично отменило запланированное сокращение субсидий и заявило, что скидка на транспортный налог для сельского хозяйства останется в силе, а субсидия на дизельное топливо будет постепенно сокращаться в течение нескольких лет и не будет отменена немедленно.
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE
В ночь на понедельник на автобаны Германии выехали тысячи тракторов.
В ночь на понедельник на автобаны Германии выехали тысячи тракторов.
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE
Немецкие фермеры организовали очередной протест против принятых правительством Олафа Шольца мер бюджетной экономии.
Немецкие фермеры организовали очередной протест против принятых правительством Олафа Шольца мер бюджетной экономии.
© AFP 2024 / JENS SCHLUETER
Рано утром они заблокировали въезды на основные транспортные магистрали.
Рано утром они заблокировали въезды на основные транспортные магистрали.
© AFP 2024 / MICHAELA REHLE
А следом направились в центральные части городов для проведения протестных демонстраций.
А следом направились в центральные части городов для проведения протестных демонстраций.
© AFP 2024 / MICHAELA REHLE
Буквально через несколько часов движение страны было парализовано.
Буквально через несколько часов движение страны было парализовано.
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE
К протестам фермеров присоединились водители-дальнобойщики, владельцы частных мастерских и работники других отраслей.
К протестам фермеров присоединились водители-дальнобойщики, владельцы частных мастерских и работники других отраслей.
© AFP 2024 / MICHAELA REHLE
В центр немецкой столицы пришли и обычные граждане.
В центр немецкой столицы пришли и обычные граждане.
© AFP 2024 / JENS SCHLUETER
Главное требование протестующих – вернуть госсубсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства.
Главное требование протестующих – вернуть госсубсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства.
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE
Без этих субсидий производство сельхозпродукции в Германии станет нерентабельным.
Без этих субсидий производство сельхозпродукции в Германии станет нерентабельным.
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE
В связи с этим многие хозяйства рискуют просто разориться.
В связи с этим многие хозяйства рискуют просто разориться.