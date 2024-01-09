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В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров
В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров
Фермеры Германии в понедельник начали забастовку в знак протеста против мер правительства по экономии бюджета. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки перекрытых... 09.01.2024, Sputnik Грузия
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Фермеры недовольны планами правительства отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.Правительство Германии 4 января уже частично отменило запланированное сокращение субсидий и заявило, что скидка на транспортный налог для сельского хозяйства останется в силе, а субсидия на дизельное топливо будет постепенно сокращаться в течение нескольких лет и не будет отменена немедленно.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, германия, экономика

В Германии прошли масштабные антиправительственные протесты фермеров

11:03 09.01.2024 (обновлено: 12:51 09.01.2024)
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Фермеры Германии в понедельник начали забастовку в знак протеста против мер правительства по экономии бюджета. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки перекрытых магистралей
Фермеры недовольны планами правительства отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.
Правительство Германии 4 января уже частично отменило запланированное сокращение субсидий и заявило, что скидка на транспортный налог для сельского хозяйства останется в силе, а субсидия на дизельное топливо будет постепенно сокращаться в течение нескольких лет и не будет отменена немедленно.
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

В ночь на понедельник на автобаны Германии выехали тысячи тракторов.

В ночь на понедельник на автобаны Германии выехали тысячи тракторов. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

В ночь на понедельник на автобаны Германии выехали тысячи тракторов.

© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

Немецкие фермеры организовали очередной протест против принятых правительством Олафа Шольца мер бюджетной экономии.

Немецкие фермеры организовали очередной протест против принятых правительством Олафа Шольца мер бюджетной экономии. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

Немецкие фермеры организовали очередной протест против принятых правительством Олафа Шольца мер бюджетной экономии.

© AFP 2024 / JENS SCHLUETER

Рано утром они заблокировали въезды на основные транспортные магистрали.

Рано утром они заблокировали въезды на основные транспортные магистрали. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / JENS SCHLUETER

Рано утром они заблокировали въезды на основные транспортные магистрали.

© AFP 2024 / MICHAELA REHLE

А следом направились в центральные части городов для проведения протестных демонстраций.

А следом направились в центральные части городов для проведения протестных демонстраций. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / MICHAELA REHLE

А следом направились в центральные части городов для проведения протестных демонстраций.

© AFP 2024 / MICHAELA REHLE

Буквально через несколько часов движение страны было парализовано.

Буквально через несколько часов движение страны было парализовано. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / MICHAELA REHLE

Буквально через несколько часов движение страны было парализовано.

© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

К протестам фермеров присоединились водители-дальнобойщики, владельцы частных мастерских и работники других отраслей.

К протестам фермеров присоединились водители-дальнобойщики, владельцы частных мастерских и работники других отраслей. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

К протестам фермеров присоединились водители-дальнобойщики, владельцы частных мастерских и работники других отраслей.

© AFP 2024 / MICHAELA REHLE

В центр немецкой столицы пришли и обычные граждане.

В центр немецкой столицы пришли и обычные граждане. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / MICHAELA REHLE

В центр немецкой столицы пришли и обычные граждане.

© AFP 2024 / JENS SCHLUETER

Главное требование протестующих – вернуть госсубсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства.

Главное требование протестующих – вернуть госсубсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / JENS SCHLUETER

Главное требование протестующих – вернуть госсубсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства.

© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

Без этих субсидий производство сельхозпродукции в Германии станет нерентабельным.

Без этих субсидий производство сельхозпродукции в Германии станет нерентабельным. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

Без этих субсидий производство сельхозпродукции в Германии станет нерентабельным.

© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

В связи с этим многие хозяйства рискуют просто разориться.

В связи с этим многие хозяйства рискуют просто разориться. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / THOMAS KIENZLE

В связи с этим многие хозяйства рискуют просто разориться.

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