https://sputnik-georgia.ru/20240109/285536698.html

Премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

Премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь

Это самый молодой глава кабмина за всю историю Франции 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T17:07+0400

2024-01-09T17:07+0400

2024-01-09T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 34-летнего Габриэля Атталя премьер-министром после отставки экс-главы правительства Элизабет Борн, сообщает РИА Новости телеканал BFMTV.Ранее Атталь занимал пост министра образования Франции. Он считается восходящей звездой в команде действующего президента Франции. Несмотря на свой возраст, он уже работал спикером французского правительства и возглавлял министерство бюджета.Имя нового главы кабмина должно было стать известно накануне вечером, сразу после отставки Элизабет Борн, занимавшей этот пост с мая 2022 года. Объявление было перенесено на позднее утро вторника – как указывают СМИ, по причине "внутренних противостояний".Отмечается, что кандидатуру Атталя не поддерживает также один из ближайших союзников Макрона, лидер центристской партии Modem Франсуа Байру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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