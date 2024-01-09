https://sputnik-georgia.ru/20240109/ivanishvili-mozhet-izmenit-konfiguratsiyu-v-gruzinskoy-mechte---oppozitsioner-285530539.html
Иванишвили может изменить конфигурацию в "Грузинской мечте" – оппозиционер
Иванишвили может изменить конфигурацию в "Грузинской мечте" – оппозиционер
Миллиардер Бидзина Иванишвили спустя три года вновь вернулся в политику 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T13:53+0400
2024-01-09T13:53+0400
2024-01-09T14:05+0400
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грузия
новости
эка беселия
михаил саакашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Противостояние в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" достигло своего пика, из-за чего ее основатель, экс-премьер Бидзина Иванишвили решил открыто вернуться в политику и за этим последуют изменения, заявила лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия. Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.Политик объясняет это тем, что в партии порядка 80% людей, которые не знают Иванишвили, не видели его физически, также как Иванишвили не знает их.По словам Беселия, решение Иванишвили, принятое накануне Нового года, в том виде, в котором оно было представлено, очень конспиративное и засекреченное, означает, что он увидел внутреннюю ситуацию в партии гораздо более остро и сложно, ведь его появление за несколько месяцев до парламентских выборов осенью 2024 года, было бы куда более эффективным.Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, эка беселия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили
политика, грузия, новости, эка беселия, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили
Иванишвили может изменить конфигурацию в "Грузинской мечте" – оппозиционер
13:53 09.01.2024 (обновлено: 14:05 09.01.2024)
Миллиардер Бидзина Иванишвили спустя три года вновь вернулся в политику
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Противостояние в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" достигло своего пика, из-за чего ее основатель, экс-премьер Бидзина Иванишвили решил открыто вернуться в политику и за этим последуют изменения, заявила лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия.
Съезд "Грузинской мечты" 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.
"Похоже, внутри очень глубокий, системный и не только системный, возможно, конфликт противоборствующих групп достигает какого-то пика, где он (Иванишвили – ред.) счел, что уже открыто должен появиться", – заявила Беселия в эфире передачи "360 градусов" на телеканале PalitraNews.
Политик объясняет это тем, что в партии порядка 80% людей, которые не знают Иванишвили, не видели его физически, также как Иванишвили не знает их.
"Когда у вас избыточная власть, и система контроля не работает, такие люди опасны, если голос вашей внутренней совести вас не беспокоит. Власть – это искушение", – заявила Беселия.
По словам Беселия, решение Иванишвили, принятое накануне Нового года, в том виде, в котором оно было представлено, очень конспиративное и засекреченное, означает, что он увидел внутреннюю ситуацию в партии гораздо более остро и сложно, ведь его появление за несколько месяцев до парламентских выборов осенью 2024 года, было бы куда более эффективным.
"Поскольку он появился сейчас и сказал, что возвращается в партию и политику, это означает, что за этим последуют перемены... Я больше ожидаю, что эта конфигурация сменится и сменятся те люди, которые для него являются компроматом, и эта группа ему ни для чего не нужна", – заявила Беселия.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.
Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.