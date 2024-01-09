https://sputnik-georgia.ru/20240109/muzh-ubil-zhenu-v-tbilisi--smi-285535693.html
Муж убил жену в Тбилиси – СМИ
Муж убил жену в Тбилиси – СМИ
По словам соседей, муж жертвы находился в нетрезвом состоянии на момент убийства 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T16:16+0400
2024-01-09T16:16+0400
2024-01-09T16:55+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
преступность в грузии
убийство
семейное насилие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252404853_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_fb4ec675a9bbf3297d72b3fe9d4819c1.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Молодая женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений, нанесенных ей мужем в тбилисском районе Варкетили, сообщает телеканал "Рустави 2". Двадцатисемилетняя женщина в критическом состоянии была доставлена в клинику Ингороква, однако врачам не удалось ее спасти.По словам соседей, муж жертвы часто употреблял алкоголь и находился в нетрезвом состоянии на момент убийства. После того как мужчина нанес жене многочисленные ранения, он попытался покончить с собой. Ему провели операцию. Расследование ведется по статье "Попытка умышленного убийства, совершенная при отягчающих обстоятельствах". После выздоровления мужчина будет переведен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252404853_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_61aab64dfba668ea17fd81c9462ce63f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии, убийство, семейное насилие
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии, убийство, семейное насилие
Муж убил жену в Тбилиси – СМИ
16:16 09.01.2024 (обновлено: 16:55 09.01.2024)
По словам соседей, муж жертвы находился в нетрезвом состоянии на момент убийства
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik.
Молодая женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений, нанесенных ей мужем в тбилисском районе Варкетили, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Двадцатисемилетняя женщина в критическом состоянии была доставлена в клинику Ингороква, однако врачам не удалось ее спасти.
По словам соседей, муж жертвы часто употреблял алкоголь и находился в нетрезвом состоянии на момент убийства. После того как мужчина нанес жене многочисленные ранения, он попытался покончить с собой. Ему провели операцию.
Расследование ведется по статье "Попытка умышленного убийства, совершенная при отягчающих обстоятельствах". После выздоровления мужчина будет переведен в пенитенциарное учреждение.