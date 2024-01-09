https://sputnik-georgia.ru/20240109/muzh-ubil-zhenu-v-tbilisi--smi-285535693.html

Муж убил жену в Тбилиси – СМИ

Муж убил жену в Тбилиси – СМИ

По словам соседей, муж жертвы находился в нетрезвом состоянии на момент убийства 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T16:16+0400

2024-01-09T16:16+0400

2024-01-09T16:55+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

преступность в грузии

убийство

семейное насилие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252404853_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_fb4ec675a9bbf3297d72b3fe9d4819c1.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Молодая женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений, нанесенных ей мужем в тбилисском районе Варкетили, сообщает телеканал "Рустави 2". Двадцатисемилетняя женщина в критическом состоянии была доставлена в клинику Ингороква, однако врачам не удалось ее спасти.По словам соседей, муж жертвы часто употреблял алкоголь и находился в нетрезвом состоянии на момент убийства. После того как мужчина нанес жене многочисленные ранения, он попытался покончить с собой. Ему провели операцию. Расследование ведется по статье "Попытка умышленного убийства, совершенная при отягчающих обстоятельствах". После выздоровления мужчина будет переведен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии, убийство, семейное насилие