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На Ткибульском водохранилище на западе Грузии появятся новые туристические объекты
На Ткибульском водохранилище на западе Грузии появятся новые туристические объекты
Новые владельцы островов должны будут вложить инвестиции на сумму восемь миллионов лари для обустройства туристической инфраструктуры 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T22:28+0400
2024-01-09T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Власти продали три островка на Ткибульском водохранилище на общую сумму три миллиона лари, говорится в информации на сайте государственных аукционов. Острова расположены в средней и западной части искусственного водохранилища в районе Ткибули в регионе Имерети. Длина водохранилища – 8,1 километра, ширина – 3,2 километра, а его средняя глубина – 6,9 метра. Согласно информации, в общей сложности новые владельцы островов должны будут вложить инвестиции на сумму восемь миллионов лари для обустройства туристической инфраструктуры. Развитие туризма является одним из главных приоритетов Грузии. Особое место в этом направлении занимает развитие регионов и создание в каждом из них привлекательных для туристов объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ткибули, туризм, инвестиции
грузия, новости, экономика, тбилиси, ткибули, туризм, инвестиции
На Ткибульском водохранилище на западе Грузии появятся новые туристические объекты
22:28 09.01.2024 (обновлено: 22:30 09.01.2024)
Новые владельцы островов должны будут вложить инвестиции на сумму восемь миллионов лари для обустройства туристической инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Власти продали три островка на Ткибульском водохранилище на общую сумму три миллиона лари, говорится в информации на сайте государственных аукционов.
Острова расположены в средней и западной части искусственного водохранилища в районе Ткибули в регионе Имерети. Длина водохранилища – 8,1 километра, ширина – 3,2 километра, а его средняя глубина – 6,9 метра.
Согласно информации, в общей сложности новые владельцы островов должны будут вложить инвестиции на сумму восемь миллионов лари для обустройства туристической инфраструктуры.
Развитие туризма является одним из главных приоритетов Грузии. Особое место в этом направлении занимает развитие регионов и создание в каждом из них привлекательных для туристов объектов.