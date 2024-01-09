https://sputnik-georgia.ru/20240109/narodnye-primety-na-domochadtsev-den-2024-chto-nelzya-delat-10-yanvarya-285520658.html

Народные приметы на Домочадцев день 2024: что нельзя делать 10 января?

Народные приметы на Домочадцев день 2024: что нельзя делать 10 января?

Православная церковь 10 января поминает апостолов от 70-ти (Никанора, Прохора, Тимона и Пармена), которые входили в число первых диаконов Церкви 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T13:33+0400

2024-01-09T13:33+0400

2024-01-09T14:52+0400

справки

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В народном календаре 10 января называют Домочадцев день, или Рождественский мясоед, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Домочадцев день и о народных приметах 10 января, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Домочадцев день заниматься рукоделием, в том числе вязать и вышивать – можно навсегда запутать свою судьбу. Белить печку в Домочадцев день нельзя – это плохая примета, домовой, обидевшись, покинет дом и оставит его без защиты. Нельзя в Домочадцев день брать что-либо взаймы – по приметам можно в долгах прожить весь год. По народным приметам нельзя ставить 10 января опару – это спровоцирует конфликт с близкими людьми. В Домочадцев день нельзя держать открытыми окна – по приметам счастье и достаток покинут дом. Народные приметы По народным приметам ожидается снегопад, если в Домочадцев день птицы в небе вьются, а если птицы 10 января садятся на землю, значит в ближайшее время потеплеет. Предстоит морозная, но ясная погода, если в Домочадцев день кошка свернулась клубочком, а если собака 10 января лежит на снегу, не залезая в будку, то по приметам ожидается метель. Потеплеет, если в Домочадцев день слышно чириканье воробьев, а если 10 января рыба плещется в полыньях – это верная примета, что погода ухудшится. По народным приметам лето ожидается дождливое, если в Домочадцев день к вечеру поднимается вьюга. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки