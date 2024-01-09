https://sputnik-georgia.ru/20240109/naskolko-vyrosli-mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-v-2023-godu--novaya-statistika-285513631.html

Насколько выросли международные резервы Нацбанка Грузии в 2023 году – новая статистика

Насколько выросли международные резервы Нацбанка Грузии в 2023 году – новая статистика

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T09:01+0400

2024-01-09T09:01+0400

2024-01-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. За 2023 год международные резервы Национального банка Грузии выросли на 101,5 миллиона лари, говорится на сайте Национального банка Грузии. Международные резервы на 29 декабря 2023 год, сгласно предварительным данным, составили 5 003 миллиона долларов.За декабрь резервы снизилиси на 118,7 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 449,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,2 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 4,7 миллиона долларов.Адекватный уровень резервовИсполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава ранее заявила, что в прошлом году валютные резервы Грузии находились на историческом максимуме и в пределах адекватного уровня.По ее словам, на фоне возросшего в последнее время притока иностранной валюты, Нацбанк по сравнению с предыдущими годами более активно пополняет международные валютные резервы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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