https://sputnik-georgia.ru/20240109/novyy-nalog-na-import-avtomobiley-vvoditsya-v-azerbaydzhane-285513829.html

Новый налог на импорт автомобилей вводится в Азербайджане

Новый налог на импорт автомобилей вводится в Азербайджане

Согласно решению Кабмина АР, принятому в марте прошлого года, запрещается ввозить в страну автомашины, с момента выпуска которых прошло более 10 лет 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В Азербайджане при прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, помимо установленной законом пошлины, необходимо уплатить и утилизационный сбор, сообщил Sputnik Азербайджан.Соответствующее изменение внесено в "Инструкцию о правилах контроля Государственной дорожной полиции за техническим состоянием транспортных средств".Согласно ему, при техосмотре автомобиля в случаях, предусмотренных законодательством, наряду с уплатой государственной пошлины, водители обязаны предоставить документ об уплате утилизационного сбора, предусмотренного в соответствии с законом "О производственных и бытовых отходах".При ввозе в Азербайджан автомобиля в зависимости от года его выпуска он составляет от 400 до 700 манатов. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров. По его словам, данный сбор необходимо уплачивать, если со дня выпуска автомобиля прошло более четырех лет.Что касается уплаты утилизационного сбора при техосмотре автомобилей, которые в настоящее время уже эксплуатируются в стране, то Джафаров отметил, что информация об этом пока не обнародована."Собранные средства будут поступать в Фонд утилизации и в дальнейшем использоваться для утилизации старых автомобилей", – сказал эксперт.Отметим, что утилизационный сбор введен согласно последней поправке в закон "О производственных и бытовых отходах", а также принятой Программе утилизации."Возраст" транспортных средств влияет на тяжесть ДТППо данным Госкомстата в Азербайджане зарегистрировано более 1,7 млн транспортных средств, причем большая часть из них – старые. Только 2% автомобилей не старше двух лет. Еще 3% имеют срок выпуска от 2 до 5 лет и 11,9% – от 5 до 10 лет. А 83% автопарка страны составляют транспортные средства "старше" 10 лет.Преобладание на дорогах страны старых транспортных средств влияет на тяжесть дорожно-транспортных происшествий.Обновление автопарка страны крайне важно, поэтому еще в марте прошлого года Кабмин принял решение, согласно которому запрещен ввоз в республику автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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