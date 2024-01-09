https://sputnik-georgia.ru/20240109/oskvernenie-ikony-v-glavnom-khrame-gruzii---politsiya-vozbudila-administrativnoe-delo-285540807.html

Осквернение иконы в главном храме Грузии – полиция возбудила административное дело

Осквернение иконы в главном храме Грузии – полиция возбудила административное дело

Краска не попала на ту часть иконы, где изображен Сталин 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Во вторник, 9 ноября, неизвестные облили краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на которой изображен советский вождь Иосиф Сталин. При этом краской оказалось испорчено лишь место клейма. Икона оказалась в центре внимания после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей. Представители Патриархии Грузии пока не комментировали инцидент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, происшествия, кафедральный собор самеба, святая матрона, мвд грузии