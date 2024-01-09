https://sputnik-georgia.ru/20240109/paradzhanovu-ispolnilos-by-100-interesnye-fakty-iz-zhizni-geniya-285520110.html

Параджанову исполнилось бы 100: интересные факты из жизни гения

Параджанову исполнилось бы 100: интересные факты из жизни гения

Одному из самых загадочных и безумно талантливых кинорежиссеров XX века Сергею Параджанову сегодня исполнилось бы 100 лет. Вся его жизнь и творчество были... 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T13:13+0400

2024-01-09T13:13+0400

2024-01-09T13:13+0400

культура

грузия

сергей параджанов

федерико феллини

владимир высоцкий

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Сам Параджанов – мистификатор, волшебник, гений или безумец – не только не вносил в нее ни доли ясности, а, наоборот, превращал все окружающее в сказку и попросту бежал от серости жизни к иллюзии, цвету, им же придуманному раю.Кинорежиссера называли эпатажным и всегда ждали от Параджанова чудных выходок не только в кино, но и в жизни. Sputnik Грузия вспоминает самые интересные факты из его биографии, без который Сергей Параджанов не стал бы культовым режиссером и личностью.Отец Сергея Параджанова Иосиф был богатым в Тифлисе антикваром, но этим его занятия не ограничивались. Поговаривали, что он, наряду с несколькими заведениями, держал публичный дом с милейшим названием "Семейный уголок". Также ходили слухи, что девушек легкого поведения в этот домик подбирала мама Сережи Сиран.Талант и путь к Олимпу Сергея Параджанова изначально был весьма извилистым и многоликим: он учился на строительном факультете Железнодорожного института, работал на фабрике "Советская игрушка", учился игре на скрипке, овладевал искусством хореографии и вокала. Однако в итоге его окончательно привлек именно кинематограф.В годы учебы во ВГИКе армянский студент без памяти влюбился в девушку-татарку родом из Молдовы по имени Нигяр. Вскоре молодые поженились. Но за Сергея Нигяр вышла замуж без ведома родственников. И те, узнав о свадьбе, по всем традициям потребовали от Параджанова крупный калым. У студента таких денег не было, он обратился за помощью к отцу, но тот, не простив сыну другой выбор профессии, в помощи отказал. Тогда суровые родственники, не дождавшись выкупа и не сумев уговорить девушку уйти от безденежного мужа, убили Нигяр, бросив ее под поезд… Так трагически погибла первая жена Параджанова. В память о Нигяр режиссер часто обращался к молдавской тематике в своих лентах.Известно, что для съемок прославившего Параджанова фильма "Тени забытых предков" режиссер решил выкрасить скалы под Косовом (Украина) синькой. По мнению мастера, такой пейзаж смотрелся намного интереснее и эффектнее оригинала, да и с зеленой листвой камни более красиво контрастировали. После съемок картины скалы в том месте еще долго оставались синими.Картине "Тени забытых предков" было суждено стать эпохальным событием. После выхода в свет фильма мир тут же склонил голову перед гением, воспевшим любовь гуцулов и магическое таинство гуцульского края. Параджанов получал поздравления от Феллини, Антониони, Куросавы, а Анджей Вайда на одном из кинофестивалей в знак благодарности встал перед создателем шедевра на колени и поцеловал ему руку. В 2010 году сербский режиссер Эмир Кустурица назвал "Тени забытых предков" лучшей картиной в мире. "Тени" по праву считаются одним из самых поэтичных и метафоричных фильмов Сергея Иосифовича.Второй женой Сергея Параджанова в середине 1950-х годов стала украинка Светлана Щербатюк. Элегантная, красивая, она родила ему сына Сурена, которого режиссер обожал. Но жить в семье с Параджановым было сложно. Будучи человеком непредсказуемым, странным и временами откровенно безумным, поговаривали, что он заставлял жену принимать участие в своих многочисленных мистификациях и причудах, а также подавать еду на стол каким-то необыкновенным образом. Щербатюк так и не сумела приспособиться к странностям своего мужа и в 1961 году, взяв с собой сына, покинула его дом. Но Параджанов навсегда сохранил в своем сердце любовь к этой женщине.Сергей Параджанов дружил с Владимиром Высоцким. Как-то певец приехал навестить приятеля, и тот увидел на шее Высоцкого "николаевский" рубль на толстой серебряной цепи. Увидев такое незатейливое украшение, Параджанов развел руками и направился к своему буфету. Оттуда он достал красивую звезду ручной работы, отделанную малахитом и бриллиантами, и повесил драгоценность на шею Высоцкому вместо старого рубля. Оказалось, эта звезда – одна из высших наград Османской империи.Однажды в свой день рождения режиссер ходил по киевским улицам и приглашал всех встречных знакомых к себе домой. Они и пришли – почти сто человек. Конечно, в квартиру все не вместились, но именинник нашел выход в своем стиле. Он расстелил на лестнице во всем доме ковры с первого до пятого этажа и рассадил гостей на них. Так день рождения и прошел: именинник ездил на лифте между этажами, произнося тосты, а гости пили за его здоровье на лестнице.Четыре года своей жизни Сергей Параджанов провел в тюрьме, куда попал по статье "мужеложство". В тюремные годы артист не переставал что-то изобретать. Как-то к 8 Марта он отправил Лиле Брик, которой тогда было под 80, букет, который смастерил из колючей проволоки и своих носков. Брик поставила параджановское творение в вазу, которую ей подарил Маяковский. Правда, аромат у такого подарка был совсем не цветочный. Кстати, именно Брик и ее связи во Франции во многом помогли Параджанову выйти на волю.В той же тюрьме из крышек от молочных бутылок режиссер чеканил "талеры Параджанова". Для этого он придумал свой способ гравировки фольги гвоздем и наносил на них изображения Пушкина, Гоголя и Петра I. Эти поделки даже отправляли на психиатрическую экспертизу, но ответ был короткий: "Просто талантливый". Один из таких "талеров" попался Федерико Феллини. Гениальный итальянец оценил изобретательность Параджанова и отлил из медальона серебряную медаль, которой награждал победителей фестиваля в Римини.На свободу Параджанов вышел в результате международной кампании протеста. Обращения подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Михаил Вартанов и Луи Арагон, который лично обратился к Брежневу.Последним фильмом, над которым Параджанов начал работать, уже будучи смертельно больным, стала автобиографическая картина "Исповедь". По воспоминаниям современников, к этой ленте он шел всю жизнь, и она должна была стать прощанием маэстро. Незадолго до смерти Параджанов отснял одну из сцен фильма – похороны девочки-соседки. Готовясь к съемке этой сцены, реквизиторы сами выбирали гроб, но замысла Параджанова они не знали, поэтому попросили доставить на съемочную площадку сразу два гроба – белый и черный. Увидев это, режиссер спросил: "А второй для кого? Для меня что-ли?!" Слова оказались пророческими – вскоре Параджанова не стало.Легендарная актриса театра и кино Софико Чиаурели, которую Сергей Параджанов боготворил, говорила про мастера: "Я жалею людей, которые не знали Сергея, не были с ним знакомы и не прикасались к этому потрясающему, гениальному, сумасшедшему. Он был сумасшедший, но он был гений".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, сергей параджанов, федерико феллини, владимир высоцкий