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Почему российские фигуристы переходят в Грузию?
Почему российские фигуристы переходят в Грузию?
Президент Федерации фигурного катания Грузии ищет талантливых спортсменов по всему миру, у которых есть связь со страной 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T15:10+0400
2024-01-09T15:10+0400
2024-01-09T15:20+0400
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россия
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тбилиси
москва
санкт-петербург
анастасия губанова
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское, как правило, из-за соседства государств, заявила РИА Новости президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани. Выступающие в парном катании за сборную Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава родом из России, лучший грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе, а чемпионка Европы 2022 года Анастасия Губанова до перехода в грузинскую команду представляла Россию и тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. Перед стартом текущего сезона команду пополнил бывший российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Хочется, чтобы Грузия тоже была на карте мирового фигурного катания, и чтобы одаренные спортсмены возвращались на свою историческую родину, подчеркнула глава Федерации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, россия, этери тутберидзе, тбилиси, москва, санкт-петербург, анастасия губанова
спорт, грузия, россия, этери тутберидзе, тбилиси, москва, санкт-петербург, анастасия губанова
Почему российские фигуристы переходят в Грузию?
15:10 09.01.2024 (обновлено: 15:20 09.01.2024)
Президент Федерации фигурного катания Грузии ищет талантливых спортсменов по всему миру, у которых есть связь со страной
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik.
Российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское, как правило, из-за соседства государств, заявила РИА Новости
президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.
Выступающие в парном катании за сборную Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава родом из России, лучший грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе, а чемпионка Европы 2022 года Анастасия Губанова до перехода в грузинскую команду представляла Россию и тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. Перед стартом текущего сезона команду пополнил бывший российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
"Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии, – сказала Гиргобиани. – Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет. Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь".
Хочется, чтобы Грузия тоже была на карте мирового фигурного катания, и чтобы одаренные спортсмены возвращались на свою историческую родину, подчеркнула глава Федерации.