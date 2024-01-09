Почему российские фигуристы переходят в Грузию?

"Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии, – сказала Гиргобиани. – Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет. Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь".