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Почта Грузии пояснила причину роста тарифов
Почта Грузии пояснила причину роста тарифов
"Почта Грузии" продолжает работать по самым низким тарифам на рынке, говорится в заявлении компании 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T14:50+0400
2024-01-09T14:50+0400
2024-01-09T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Рост тарифов "Почты Грузии" на 15% направлен на предоставление качественных почтовых услуг, соответствующих международным стандартам, сообщает Первый канал. Почта Грузии прокомментировала, по их словам, целенаправленную кампанию против компании в СМИ и социальных сетях, связанную с изменением тарифов. Почтовый оператор подчеркнул, что продолжает работать по самым низким тарифам на рынке. "Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года. "Почта Грузии" представлена 81 сервисным центром по всей стране. Цель компании – предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, "почта грузии"
грузия, экономика, новости, "почта грузии"
Почта Грузии пояснила причину роста тарифов
14:50 09.01.2024 (обновлено: 14:58 09.01.2024)
"Почта Грузии" продолжает работать по самым низким тарифам на рынке, говорится в заявлении компании
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Рост тарифов "Почты Грузии" на 15% направлен на предоставление качественных почтовых услуг, соответствующих международным стандартам, сообщает Первый канал.
Почта Грузии прокомментировала, по их словам, целенаправленную кампанию против компании в СМИ и социальных сетях, связанную с изменением тарифов.
"Рост тарифов составил в среднем 15%, что связано с рыночными экономическими условиями, а также с инвестициями и капитальными затратами, что необходимо для реализации и непрерывности предоставления качественных почтовых услуг в соответствии с хорошими международными стандартами", – говорится в заявлении компании.
Почтовый оператор подчеркнул, что продолжает работать по самым низким тарифам на рынке.
"Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года.
"Почта Грузии" представлена 81 сервисным центром по всей стране. Цель компании – предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.