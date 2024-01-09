https://sputnik-georgia.ru/20240109/pochta-gruzii-poyasnila-prichinu-rosta-tarifov-285532877.html

Почта Грузии пояснила причину роста тарифов

Почта Грузии пояснила причину роста тарифов

"Почта Грузии" продолжает работать по самым низким тарифам на рынке, говорится в заявлении компании 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T14:50+0400

2024-01-09T14:50+0400

2024-01-09T14:58+0400

грузия

экономика

новости

"почта грузии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24669/96/246699659_0:329:2000:1454_1920x0_80_0_0_d925181fda07255c486d795f477b8c4d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Рост тарифов "Почты Грузии" на 15% направлен на предоставление качественных почтовых услуг, соответствующих международным стандартам, сообщает Первый канал. Почта Грузии прокомментировала, по их словам, целенаправленную кампанию против компании в СМИ и социальных сетях, связанную с изменением тарифов. Почтовый оператор подчеркнул, что продолжает работать по самым низким тарифам на рынке. "Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года. "Почта Грузии" представлена ​​81 сервисным центром по всей стране. Цель компании – предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, "почта грузии"