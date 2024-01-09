https://sputnik-georgia.ru/20240109/seychas-u-rossii-luchshaya-armiya-v-mire--eks-sotrudnik-sbu-prozorov-ob-itogakh-2023-goda-285517059.html

Сейчас у России лучшая армия в мире – экс-сотрудник СБУ Прозоров об итогах 2023 года

Сейчас у России лучшая армия в мире – экс-сотрудник СБУ Прозоров об итогах 2023 года

В 2023 году украинцы всем обществом вошли в стадию депрессии, заявил "Sputnik на русском" бывший сотрудник Службы безопасности Украины и основатель агентства... 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T10:11+0400

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Как изменилось отношение к СВО на Западе? От кого зависит, пройдут ли президентские выборы на Украине? И возможно ли их провести технически? Об этом, а также о перспективах трибунала над украинскими военными преступниками и целях, которые стоят перед Россией в будущем году, – смотрите в интервью.

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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сбу, видео