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Сейчас у России лучшая армия в мире – экс-сотрудник СБУ Прозоров об итогах 2023 года
Сейчас у России лучшая армия в мире – экс-сотрудник СБУ Прозоров об итогах 2023 года
В 2023 году украинцы всем обществом вошли в стадию депрессии, заявил "Sputnik на русском" бывший сотрудник Службы безопасности Украины и основатель агентства... 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T10:11+0400
2024-01-09T10:11+0400
2024-01-09T11:11+0400
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Как изменилось отношение к СВО на Западе? От кого зависит, пройдут ли президентские выборы на Украине? И возможно ли их провести технически? Об этом, а также о перспективах трибунала над украинскими военными преступниками и целях, которые стоят перед Россией в будущем году, – смотрите в интервью.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сбу, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сбу, видео
Сейчас у России лучшая армия в мире – экс-сотрудник СБУ Прозоров об итогах 2023 года
10:11 09.01.2024 (обновлено: 11:11 09.01.2024)
В 2023 году украинцы всем обществом вошли в стадию депрессии, заявил "Sputnik на русском" бывший сотрудник Службы безопасности Украины и основатель агентства UkrLeaks Василий Прозоров
Как изменилось отношение к СВО на Западе? От кого зависит, пройдут ли президентские выборы на Украине? И возможно ли их провести технически?
Об этом, а также о перспективах трибунала над украинскими военными преступниками и целях, которые стоят перед Россией в будущем году, – смотрите в интервью.