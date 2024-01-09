Сталин на иконе: скандал вокруг изображения "вождя народов" - фото
Так выглядит главный православный храм Грузии - кафедральный собор Пресвятой Троицы Самеба.
Так выглядит главный православный храм Грузии - кафедральный собор Пресвятой Троицы Самеба.
Тут на одной из икон оппозиционер и экс-депутат Георгий Канделаки заметил изображение "вождя народов" и распространил об этом видео в соцсетях.
Тут на одной из икон оппозиционер и экс-депутат Георгий Канделаки заметил изображение "вождя народов" и распространил об этом видео в соцсетях.
Небольшое изображение Иосифа Сталина является одной из частей большой иконы Матроны Московской, рассказывающей о ее жизни и деяниях.
Небольшое изображение Иосифа Сталина является одной из частей большой иконы Матроны Московской, рассказывающей о ее жизни и деяниях.
Вот так выглядит сама большая икона. Ее автором является грузинский иконописец.
Вот так выглядит сама большая икона. Ее автором является грузинский иконописец.
Сама икона была передана в дар Грузинской церкви лидерами партии "Альянс патриотов" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави долгое время назад.
Сама икона была передана в дар Грузинской церкви лидерами партии "Альянс патриотов" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави долгое время назад.
Как заявили представители Патриархии Грузии, икона находится в соборе уже несколько месяцев. Но до сих пор никто не раздувал из этого скандал.
Как заявили представители Патриархии Грузии, икона находится в соборе уже несколько месяцев. Но до сих пор никто не раздувал из этого скандал.
Лишь именно сейчас, в Рождество Христово, оппозиционные активисты и СМИ обратили на это внимание людей, чтобы омрачить праздник, считают в Патриархии.
Лишь именно сейчас, в Рождество Христово, оппозиционные активисты и СМИ обратили на это внимание людей, чтобы омрачить праздник, считают в Патриархии.
Сюжеты про изображение Иосифа Сталина на иконе стали снимать все грузинские оппозиционные телеканалы. Представители церкви считают это целенаправленной кампанией.
Сюжеты про изображение Иосифа Сталина на иконе стали снимать все грузинские оппозиционные телеканалы. Представители церкви считают это целенаправленной кампанией.
Как выяснилось позже, речь идет о том, что в свое время Матрона Московская молилась о спасении Москвы во время Второй Мировой войны. Так изображение Сталина среди других оказалось на иконе.
Как выяснилось позже, речь идет о том, что в свое время Матрона Московская молилась о спасении Москвы во время Второй Мировой войны. Так изображение Сталина среди других оказалось на иконе.
Тем более, отметили в Патриархии, изображение Сталина находится среди других, которые повествуют о житие святой и ее деяниях. Это никак не говорит о том, что эта икона каким-то образом прославляет Сталина, является его портретом или посвящена ему.
Тем более, отметили в Патриархии, изображение Сталина находится среди других, которые повествуют о житие святой и ее деяниях. Это никак не говорит о том, что эта икона каким-то образом прославляет Сталина, является его портретом или посвящена ему.