https://sputnik-georgia.ru/20240109/stalin-na-ikone-skandal-vokrug-izobrazheniya-vozhdya-narodov---foto-285530063.html

Сталин на иконе: скандал вокруг изображения "вождя народов" - фото

Сталин на иконе: скандал вокруг изображения "вождя народов" - фото

Небольшое изображение Иосифа Сталина на одной из икон в главном храме Грузии - соборе Святой Троицы Самеба, сразу вызвало пристальное внимание общественности... 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T13:20+0400

2024-01-09T13:20+0400

2024-01-09T13:20+0400

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Речь идет об иконе Святой Матроны Московской, которая несколько месяцев назад появилась в храме. В Рождество бывший депутат парламента Грузии, оппозиционер Георгий Канделаки снял видео об этой иконе и распространил его в социальных сетях.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, религия , грузинская православная церковь, иосиф сталин, фото