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https://sputnik-georgia.ru/20240109/stalin-na-ikone-skandal-vokrug-izobrazheniya-vozhdya-narodov---foto-285530063.html
Сталин на иконе: скандал вокруг изображения "вождя народов" - фото
Сталин на иконе: скандал вокруг изображения "вождя народов" - фото
Небольшое изображение Иосифа Сталина на одной из икон в главном храме Грузии - соборе Святой Троицы Самеба, сразу вызвало пристальное внимание общественности... 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T13:20+0400
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Речь идет об иконе Святой Матроны Московской, которая несколько месяцев назад появилась в храме. В Рождество бывший депутат парламента Грузии, оппозиционер Георгий Канделаки снял видео об этой иконе и распространил его в социальных сетях.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, религия , грузинская православная церковь, иосиф сталин, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, религия , грузинская православная церковь, иосиф сталин, фото

Сталин на иконе: скандал вокруг изображения "вождя народов" - фото

13:20 09.01.2024
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Небольшое изображение Иосифа Сталина на одной из икон в главном храме Грузии - соборе Святой Троицы Самеба, сразу вызвало пристальное внимание общественности, а оппозиционные СМИ стали раздувать из этого скандал.
Речь идет об иконе Святой Матроны Московской, которая несколько месяцев назад появилась в храме. В Рождество бывший депутат парламента Грузии, оппозиционер Георгий Канделаки снял видео об этой иконе и распространил его в социальных сетях.
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит главный православный храм Грузии - кафедральный собор Пресвятой Троицы Самеба.

Так выглядит главный православный храм Грузии - кафедральный собор Пресвятой Троицы Самеба. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит главный православный храм Грузии - кафедральный собор Пресвятой Троицы Самеба.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут на одной из икон оппозиционер и экс-депутат Георгий Канделаки заметил изображение "вождя народов" и распространил об этом видео в соцсетях.

Тут на одной из икон оппозиционер и экс-депутат Георгий Канделаки заметил изображение &quot;вождя народов&quot; и распространил об этом видео в соцсетях. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тут на одной из икон оппозиционер и экс-депутат Георгий Канделаки заметил изображение "вождя народов" и распространил об этом видео в соцсетях.

© photo: Sputnik / Stringer

Небольшое изображение Иосифа Сталина является одной из частей большой иконы Матроны Московской, рассказывающей о ее жизни и деяниях.

Небольшое изображение Иосифа Сталина является одной из частей большой иконы Матроны Московской, рассказывающей о ее жизни и деяниях. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Небольшое изображение Иосифа Сталина является одной из частей большой иконы Матроны Московской, рассказывающей о ее жизни и деяниях.

© photo: Sputnik / Stringer

Вот так выглядит сама большая икона. Ее автором является грузинский иконописец.

Вот так выглядит сама большая икона. Ее автором является грузинский иконописец. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вот так выглядит сама большая икона. Ее автором является грузинский иконописец.

© photo: Sputnik / Stringer

Сама икона была передана в дар Грузинской церкви лидерами партии "Альянс патриотов" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави долгое время назад.

Сама икона была передана в дар Грузинской церкви лидерами партии &quot;Альянс патриотов&quot; Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави долгое время назад. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Сама икона была передана в дар Грузинской церкви лидерами партии "Альянс патриотов" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави долгое время назад.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявили представители Патриархии Грузии, икона находится в соборе уже несколько месяцев. Но до сих пор никто не раздувал из этого скандал.

Как заявили представители Патриархии Грузии, икона находится в соборе уже несколько месяцев. Но до сих пор никто не раздувал из этого скандал. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявили представители Патриархии Грузии, икона находится в соборе уже несколько месяцев. Но до сих пор никто не раздувал из этого скандал.

© photo: Sputnik / Stringer

Лишь именно сейчас, в Рождество Христово, оппозиционные активисты и СМИ обратили на это внимание людей, чтобы омрачить праздник, считают в Патриархии.

Лишь именно сейчас, в Рождество Христово, оппозиционные активисты и СМИ обратили на это внимание людей, чтобы омрачить праздник, считают в Патриархии. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Лишь именно сейчас, в Рождество Христово, оппозиционные активисты и СМИ обратили на это внимание людей, чтобы омрачить праздник, считают в Патриархии.

© photo: Sputnik / Stringer

Сюжеты про изображение Иосифа Сталина на иконе стали снимать все грузинские оппозиционные телеканалы. Представители церкви считают это целенаправленной кампанией.

Сюжеты про изображение Иосифа Сталина на иконе стали снимать все грузинские оппозиционные телеканалы. Представители церкви считают это целенаправленной кампанией. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Сюжеты про изображение Иосифа Сталина на иконе стали снимать все грузинские оппозиционные телеканалы. Представители церкви считают это целенаправленной кампанией.

© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснилось позже, речь идет о том, что в свое время Матрона Московская молилась о спасении Москвы во время Второй Мировой войны. Так изображение Сталина среди других оказалось на иконе.

Как выяснилось позже, речь идет о том, что в свое время Матрона Московская молилась о спасении Москвы во время Второй Мировой войны. Так изображение Сталина среди других оказалось на иконе. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснилось позже, речь идет о том, что в свое время Матрона Московская молилась о спасении Москвы во время Второй Мировой войны. Так изображение Сталина среди других оказалось на иконе.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем более, отметили в Патриархии, изображение Сталина находится среди других, которые повествуют о житие святой и ее деяниях. Это никак не говорит о том, что эта икона каким-то образом прославляет Сталина, является его портретом или посвящена ему.

Тем более, отметили в Патриархии, изображение Сталина находится среди других, которые повествуют о житие святой и ее деяниях. Это никак не говорит о том, что эта икона каким-то образом прославляет Сталина, является его портретом или посвящена ему. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тем более, отметили в Патриархии, изображение Сталина находится среди других, которые повествуют о житие святой и ее деяниях. Это никак не говорит о том, что эта икона каким-то образом прославляет Сталина, является его портретом или посвящена ему.

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