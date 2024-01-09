https://sputnik-georgia.ru/20240109/tbilisskoe-dinamo-pokinuli-srazu-sem-futbolistov-285517169.html

Тбилисское "Динамо" покинули сразу семь футболистов

Тбилисское "Динамо" покинули сразу семь футболистов

При наборе игроков в следующем сезоне "Национальной лиги" основное внимание будет уделено воспитанным академией "Динамо" игрокам 09.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Руководство футбольного клуба "Динамо" Тбилиси расторгло контракт с несколькими легионерами – в общей сложности к новому игровому сезону клуб покинут семь футболистов, сообщает пресс-служба тбилисцев. По обоюдному согласию был расторгнут контракт с футболистами Зораном Марусичем, Гагой Маргвелашвили, Мусой Сангаресом и Дэнисом Бушней. Игроки покинули клуб на правах свободных агентов. Клуб также не стал продлевать контракты Луке Лаквехилиани и Вато Арвеладзе. Что касается Георгия Хараишвили, то у него закончился срок аренды, и, соответственно, полузащитник вернулся в венгерский клуб "Ференцварош". Как ранее отметил президент "Динамо" Роман Пипия, при наборе игроков в следующем сезоне "Национальной лиги" основное внимание будет уделено воспитанным академией "Динамо" игрокам. По словам президента, цель руководства – создать наилучшие условия для развития молодых динамовцев и дать им достаточно игрового времени, которое поможет им полностью раскрыть свои таланты. Через два года тбилисское "Динамо" отметит свое 100-летие, и, по словам Пипия, их цель – переезд клуба на новое место. Речь идет о новом учебном центре, включающем в себя десять качественных полей. Здесь разместится академия "Динамо", которая сможет принять более тысячи детей. "Динамо" Тбилиси завершили прошлый сезон на втором месте, пропустив вперед "Динамо" Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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