https://sputnik-georgia.ru/20240109/tbilisskoe-dinamo-pokinuli-srazu-sem-futbolistov-285517169.html
Тбилисское "Динамо" покинули сразу семь футболистов
Тбилисское "Динамо" покинули сразу семь футболистов
При наборе игроков в следующем сезоне "Национальной лиги" основное внимание будет уделено воспитанным академией "Динамо" игрокам 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T11:49+0400
2024-01-09T11:49+0400
2024-01-09T11:49+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261683659_0:91:1920:1171_1920x0_80_0_0_d853bd3e804ce492b4f9d63477c0f905.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Руководство футбольного клуба "Динамо" Тбилиси расторгло контракт с несколькими легионерами – в общей сложности к новому игровому сезону клуб покинут семь футболистов, сообщает пресс-служба тбилисцев. По обоюдному согласию был расторгнут контракт с футболистами Зораном Марусичем, Гагой Маргвелашвили, Мусой Сангаресом и Дэнисом Бушней. Игроки покинули клуб на правах свободных агентов. Клуб также не стал продлевать контракты Луке Лаквехилиани и Вато Арвеладзе. Что касается Георгия Хараишвили, то у него закончился срок аренды, и, соответственно, полузащитник вернулся в венгерский клуб "Ференцварош". Как ранее отметил президент "Динамо" Роман Пипия, при наборе игроков в следующем сезоне "Национальной лиги" основное внимание будет уделено воспитанным академией "Динамо" игрокам. По словам президента, цель руководства – создать наилучшие условия для развития молодых динамовцев и дать им достаточно игрового времени, которое поможет им полностью раскрыть свои таланты. Через два года тбилисское "Динамо" отметит свое 100-летие, и, по словам Пипия, их цель – переезд клуба на новое место. Речь идет о новом учебном центре, включающем в себя десять качественных полей. Здесь разместится академия "Динамо", которая сможет принять более тысячи детей. "Динамо" Тбилиси завершили прошлый сезон на втором месте, пропустив вперед "Динамо" Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261683659_0:62:1526:1207_1920x0_80_0_0_21cf8449d78940ff775096eea897a6ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси
спорт, грузия, новости, тбилиси
Тбилисское "Динамо" покинули сразу семь футболистов
При наборе игроков в следующем сезоне "Национальной лиги" основное внимание будет уделено воспитанным академией "Динамо" игрокам
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Руководство футбольного клуба "Динамо" Тбилиси расторгло контракт с несколькими легионерами – в общей сложности к новому игровому сезону клуб покинут семь футболистов, сообщает пресс-служба тбилисцев.
По обоюдному согласию был расторгнут контракт с футболистами Зораном Марусичем, Гагой Маргвелашвили, Мусой Сангаресом и Дэнисом Бушней. Игроки покинули клуб на правах свободных агентов. Клуб также не стал продлевать контракты Луке Лаквехилиани и Вато Арвеладзе.
Что касается Георгия Хараишвили, то у него закончился срок аренды, и, соответственно, полузащитник вернулся в венгерский клуб "Ференцварош".
"Через несколько дней команда соберется и начнет готовиться к новому сезону, первый этап которого пройдет на тренировочной базе в Тбилиси, а вторая часть – на сборах в Турции", – сообщает пресс-служба.
Как ранее отметил президент "Динамо" Роман Пипия, при наборе игроков в следующем сезоне "Национальной лиги" основное внимание будет уделено воспитанным академией "Динамо" игрокам.
По словам президента, цель руководства – создать наилучшие условия для развития молодых динамовцев и дать им достаточно игрового времени, которое поможет им полностью раскрыть свои таланты.
Через два года тбилисское "Динамо" отметит свое 100-летие, и, по словам Пипия, их цель – переезд клуба на новое место. Речь идет о новом учебном центре, включающем в себя десять качественных полей. Здесь разместится академия "Динамо", которая сможет принять более тысячи детей.
"Динамо" Тбилиси завершили прошлый сезон на втором месте, пропустив вперед "Динамо" Батуми.