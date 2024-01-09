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Трагедия в Баку – при пожаре в перинатальном центре погибли младенцы
Трагедия в Баку – при пожаре в перинатальном центре погибли младенцы
В тушении пожара было задействовано 20 единиц техники 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T17:31+0400
2024-01-09T17:31+0400
2024-01-09T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Четыре младенца погибли утром в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку, говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры Азербайджана. Отмечается, что в тушении пожара и в эвакуации в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку было задействовано 20 единиц техники и около 90 сотрудников учреждения. Возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, баку, пожар, азербайджан
происшествия, новости, в мире, баку, пожар, азербайджан
Трагедия в Баку – при пожаре в перинатальном центре погибли младенцы
В тушении пожара было задействовано 20 единиц техники
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Четыре младенца погибли утром в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку, говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры Азербайджана.
"В результате пожара погибли четыре младенца... Три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медцентра из-за отравления дымом", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в тушении пожара и в эвакуации в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку было задействовано 20 единиц техники и около 90 сотрудников учреждения. Возбуждено уголовное дело.