https://sputnik-georgia.ru/20240109/tragediya-v-baku--pri-pozhare-v-perinatalnom-tsentre-pogibli-mladentsy-285538410.html

Трагедия в Баку – при пожаре в перинатальном центре погибли младенцы

Трагедия в Баку – при пожаре в перинатальном центре погибли младенцы

В тушении пожара было задействовано 20 единиц техники 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T17:31+0400

2024-01-09T17:31+0400

2024-01-09T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Четыре младенца погибли утром в результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку, говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры Азербайджана. Отмечается, что в тушении пожара и в эвакуации в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку было задействовано 20 единиц техники и около 90 сотрудников учреждения. Возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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