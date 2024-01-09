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Землетрясение в Японии – погибли более 200 человек

Землетрясение в Японии – погибли более 200 человек

В Японии после серии землетрясений более 1 425 домов частично или полностью разрушены 09.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Число погибших при серии мощных землетрясений в Японии 1 января превысило отметку в 200 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Наибольшее число жертв в японской префектуре Исикава зафиксировано в городах Судзу и Вадзима – 91 и 81 человек соответственно. Общее число погибших к настоящему времени составляет 202 человека. Ранее сообщалось о 180 жертвах. Еще 565 человек получили ранения, с 323 не удается установить связь. Серии мощных землетрясений в префектуре Исикава присвоили название "землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года – угроза большого цунами. Более 1 425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света – более 15,5 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысячи человек. На месте работают 6 300 сотрудников сил самообороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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