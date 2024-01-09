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Жестокое обращение с собакой в Грузии – задержан обвиняемый

Жестокое обращение с собакой в Грузии – задержан обвиняемый

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина избивает собаку дубинкой 09.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Полиция Марнеули (регион Квемо Картли) задержала мужчину средних лет за жестокое обращение с собакой, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина избивает собаку дубинкой. По имеющейся информации, собака умерла. Инцидент произошел в селе Качагани несколько недель назад. Следствие ведется по статье "Истязание животных, жестокое обращение с ними или насилие иного рода". Преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. По информации МВД, тело животного пока не обнаружено. Накануне у здания главного управления полиции Марнеули, куда доставили задержанного, собрались представители НПО и защитники прав животных. Собравшиеся требовали наказать виновного по всей строгости закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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