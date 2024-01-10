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Россия приостановила действие налоговых соглашений с Латвией

Россия приостановила действие налоговых соглашений с Латвией

Ранее Латвия в одностороннем порядке приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения, что Россия сочла необоснованным с... 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Действие соглашения между Россией и Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал прекращено с 1 января, сообщает РИА Новости.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи со специальной военной операцией России на Украине, уведомив об этом российскую сторону. Латвия считает проведение СВО нарушением международного права и выдвигает условия "выведения Российской Федерацией своих вооруженных сил с территории Украины, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", а также "полного возмещения Украине ущерба".В РФ указанные латвийской стороной основания для приостановления действия соглашения назвали несостоятельными, отметив, что приостановление действия соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения. Россия считает такие действия Латвии существенным нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам российского лидера, конечная цель операции – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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