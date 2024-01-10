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Евстафьев об итогах 2023, войне за Арктику и новой мировой системе
Евстафьев об итогах 2023, войне за Арктику и новой мировой системе
То, как США в одностороннем порядке объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, отлично демонстрирует, что "мир, основанный на... 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T11:14+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Почему США готовы воевать за Арктику? Какие сценарии есть у Запада на украинском направлении? Чем важен коридор "Север-Юг"? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, арктика, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, арктика, сша, видео
Евстафьев об итогах 2023, войне за Арктику и новой мировой системе
11:14 10.01.2024 (обновлено: 11:16 10.01.2024)
То, как США в одностороннем порядке объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, отлично демонстрирует, что "мир, основанный на правилах", не работает
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Почему США готовы воевать за Арктику? Какие сценарии есть у Запада на украинском направлении? Чем важен коридор "Север-Юг"?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.