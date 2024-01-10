https://sputnik-georgia.ru/20240110/evstafev-ob-itogakh-2023-voyne-za-arktiku-i-novoy-mirovoy-sisteme-285547085.html

Евстафьев об итогах 2023, войне за Арктику и новой мировой системе

Евстафьев об итогах 2023, войне за Арктику и новой мировой системе

То, как США в одностороннем порядке объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, отлично демонстрирует, что "мир, основанный на... 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T11:14+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Почему США готовы воевать за Арктику? Какие сценарии есть у Запада на украинском направлении? Чем важен коридор "Север-Юг"? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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