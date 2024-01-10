https://sputnik-georgia.ru/20240110/gibel-podrostkov-v-dtp-na-vostoke-gruzii-obvineniya-predyavleny-srazu-dvum--voditelyam-285565469.html

Гибель подростков в ДТП на востоке Грузии: обвинения предъявлены сразу двум водителям

Гибель подростков в ДТП на востоке Грузии: обвинения предъявлены сразу двум водителям

Погибшие подростки были родными братьями, сообщили СМИ 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T23:00+0400

2024-01-10T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Обвинения по делу о гибели двух подростков в ДТП в Болнисском районе (регион Квемо Картли) предъявлены сразу двум водителям, говорится в сообщении Прокуратуры Грузии. ДТП произошло 8 января. Два подростка погибли под колесами после столкновения двух автомобилей. Следствие установило, что водители двух легковых автомобилей на центральной трассе не смогли обеспечить безопасность движения и врезались друг в друга, в результате чего один из автомобилей съехал на обочину и врезался в подростков. Оба водителя были задержаны. Теперь водителям грозит от 6 до 10 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, что повлекло гибель двух или более людей и нанесение менее тяжко вреда здоровью. Прокуратура будет требовать для обоих обвиняемых заключения в качестве меры пресечения.По данным СМИ, подростки были родными братьями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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