https://sputnik-georgia.ru/20240110/ivanishvili-vernulsya-chtoby-pomenyat-politicheskiy-rasklad-pered-vyborami--politolog-285559729.html

Иванишвили вернулся, чтобы поменять политический расклад перед выборами – политолог

Иванишвили вернулся, чтобы поменять политический расклад перед выборами – политолог

Бидзина Иванишвили, предположительно, не был полностью доволен положением дел в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и именно этот факт... 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T16:25+0400

2024-01-10T16:25+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции под названием "Возвращение Иванишвили: влияние политика на ситуацию в Грузии", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Скорее всего, Бидзине Иванишвили не нравится тот расклад, который мы сейчас наблюдаем в политической жизни Грузии. Он хочет привести в порядок работу и функционирование правящей партии. Вероятнее всего, в ближайшее время мы можем ожидать определенных изменений либо в рядах правящей партии Грузии, либо в рядах правительства", – считает Капанадзе.Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.

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