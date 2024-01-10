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Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией, Арменией и Россией
Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией, Арменией и Россией
У нарушителей закона конфисковали товары и оштрафовали 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T21:00+0400
2024-01-10T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Таможенники Службы доходов Минфина Грузии в декабре 2023 года изъяли 2 299 пачек незадекларированных сигарет на пяти таможенно-пропускных пунктах страны и пресекли попытки ввоза в страну контрабандного товара, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, попытку ввоза большого количества незадекларированных сигарет пресекли на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), "Садахло автомобильный" (граница с Арменией), "Вале" (граница с Турцией), "Ниноцминда" (граница с Арменией) и "Казбеги" (граница с Россией). Таможенники в результате как детального физического осмотра граждан разных стран, так и их личного багажа и находящихся под их управлением транспортных средств, обнаружили в общей сложности 45 980 штук незадекларированных сигарет. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, у нарушителей закона были конфискованы товары и каждый был оштрафован на 1 тысячу лари. Семерым гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари. Курс лари по отношению к доллару США на 10 января составляет 2,6878 GEL/$1.
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грузия, новости, происшествия, армения, турция, тпп "сарпи", россия
грузия, новости, происшествия, армения, турция, тпп "сарпи", россия
Контрабанду сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией, Арменией и Россией
У нарушителей закона конфисковали товары и оштрафовали
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Таможенники Службы доходов Минфина Грузии в декабре 2023 года изъяли 2 299 пачек незадекларированных сигарет на пяти таможенно-пропускных пунктах страны и пресекли попытки ввоза в страну контрабандного товара, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, попытку ввоза большого количества незадекларированных сигарет пресекли на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), "Садахло автомобильный" (граница с Арменией), "Вале" (граница с Турцией), "Ниноцминда" (граница с Арменией) и "Казбеги" (граница с Россией).
Таможенники в результате как детального физического осмотра граждан разных стран, так и их личного багажа и находящихся под их управлением транспортных средств, обнаружили в общей сложности 45 980 штук незадекларированных сигарет.
В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, у нарушителей закона были конфискованы товары и каждый был оштрафован на 1 тысячу лари.
Семерым гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 10 января составляет 2,6878 GEL/$1.