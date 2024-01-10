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Красота и искусственный интеллект: в Тбилиси отметили 100-летие Параджанова – видео

Красота и искусственный интеллект: в Тбилиси отметили 100-летие Параджанова – видео

В честь 100-летия великого режиссера Серго Параджанова в тбилисской галерее iArt прошла мультимедийная выставка. Множество людей собралось в галерее, чтобы... 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T15:57+0400

2024-01-10T15:57+0400

2024-01-10T16:00+0400

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"Это человек, которого невозможно оценить, сколько бы лет ни прошло. Его творчество – это таинство. Важно отметить, что Параджанов служил красоте и его творчество объединяет людей по всему миру", – заявил режиссер Хосе Маджинере.По его словам, фраза Достоевского "Красота спасет мир" находит отражение в искусстве Параджанова, которое несет в себе таинство спасения мира. На мероприятии посетители увидели выставку фотографа Юрия Мечитова и насладились мини-спектаклем театра марионеток Армена Оганесяна.Помимо этого, прошли презентация книги Хосе Маджинере "Неизвестный Параджанов" и показ фрагментов документального фильма "Эккехард Маас о Серго Параджанове" и другое.Одна из самых интересных частей вечера – работы куратора выставки Георгия Давиташвили "Параджанов и ИИ", созданные с использованием искусственного интеллекта, представляют современный взгляд на наследие великого режиссера.На мероприятии поговорили и о связи между Параджановым и Тбилиси, где режиссер родился и оставался верным городу до конца жизни. Публицист и прозаик Екатерина Минасян, которая также является со-организатором вечера, назвала Параджанова абсолютным порождением Тбилиси."Мне кажется, что он такой же взбалмошный, такой же сумасбродный, щедрый, шумный и такой же мистификатор, как сам город. Он олицетворение самого города", – сказала Минасян.

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