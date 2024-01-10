https://sputnik-georgia.ru/20240110/muzh-ubil-zhenu-v-tbilisi--obvinyaemomu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-285560693.html

Муж убил жену в Тбилиси – обвиняемому грозит бессрочное заключение

Муж убил жену в Тбилиси – обвиняемому грозит бессрочное заключение

У супружеской пары остался 4-месячный ребенок, сообщают СМИ 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T17:28+0400

2024-01-10T17:28+0400

2024-01-10T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве жены, совершенном при отягчающих обстоятельствах, 30-летнему жителю Тбилиси – ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 9 января в столичном районе Варкетили обвиняемый нанес жене множественные ранения ножом в разные части тела. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице. После этого обвиняемый нанес себе ножевые ранения в область груди. Он был госпитализирован и проходит соответствующее лечение. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи при отягчающих обстоятельствах". Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы в течение срока, установленного законом. По информации СМИ, на момент убийства жертва спала. У женщины остался 4-месячный ребенок. Как рассказали соседи, обвиняемый злоупотреблял алкоголем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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