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Муж убил жену в Тбилиси – обвиняемому грозит бессрочное заключение
Муж убил жену в Тбилиси – обвиняемому грозит бессрочное заключение
У супружеской пары остался 4-месячный ребенок, сообщают СМИ 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T17:28+0400
2024-01-10T17:28+0400
2024-01-10T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве жены, совершенном при отягчающих обстоятельствах, 30-летнему жителю Тбилиси – ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 9 января в столичном районе Варкетили обвиняемый нанес жене множественные ранения ножом в разные части тела. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице. После этого обвиняемый нанес себе ножевые ранения в область груди. Он был госпитализирован и проходит соответствующее лечение. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи при отягчающих обстоятельствах". Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы в течение срока, установленного законом. По информации СМИ, на момент убийства жертва спала. У женщины остался 4-месячный ребенок. Как рассказали соседи, обвиняемый злоупотреблял алкоголем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, прокуратура
происшествия, грузия, новости, тбилиси, прокуратура
Муж убил жену в Тбилиси – обвиняемому грозит бессрочное заключение
У супружеской пары остался 4-месячный ребенок, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве жены, совершенном при отягчающих обстоятельствах, 30-летнему жителю Тбилиси – ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 9 января в столичном районе Варкетили обвиняемый нанес жене множественные ранения ножом в разные части тела. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице.
После этого обвиняемый нанес себе ножевые ранения в область груди. Он был госпитализирован и проходит соответствующее лечение.
Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи при отягчающих обстоятельствах". Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы в течение срока, установленного законом.
По информации СМИ, на момент убийства жертва спала. У женщины остался 4-месячный ребенок. Как рассказали соседи, обвиняемый злоупотреблял алкоголем.