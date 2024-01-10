https://sputnik-georgia.ru/20240110/narodnye-primety-na-strashnyy-den-2024-chto-nelzya-delat-11-yanvarya-285552954.html

Народные приметы на Страшный день 2024: что нельзя делать 11 января?

Народные приметы на Страшный день 2024: что нельзя делать 11 января?

Православная церковь 11 января поминает 14 тысяч младенцев, убитых царем Иродом в Вифлееме, и других мучеников 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T14:32+0400

2024-01-10T14:32+0400

2024-01-10T14:54+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/09/285527645_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b461b27eff18cf5b30bbc795fa3f6600.jpg

В связи с трагедией, произошедшей в Иудее много веков назад, в народном календаре 11 января называют Страшный день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Страшный день: о народных приметах 11 января читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Страшный день начинать что-либо новое – реализовать задуманное 11 января не удастся, так что время будет впустую потрачено. Нельзя в Страшный день жаловаться на судьбу – по приметам удача может отвернуться, а негатив – утроиться. В Страшный день нельзя охотиться и рыбачить – по приметам темные силы могут заманить в лес или утопить в проруби. По народным приметам нельзя в Страшный день оставлять без присмотра детей, так как темные силы 11 января охотятся за душами и могут причинить вред здоровью. Нельзя в Страшный день вмешиваться в чужие конфликты – это плохая примета, все неприятности перейдут на вас. Разговаривать с незнакомыми людьми на улице или пускать их в дом 11 января нельзя – по приметам можно привлечь болезни. Народные приметы По народным приметам похолодает, если домашние животные в Страшный день спят с утра до вечера, а если 11 января тепло – весна будет ранней. Ожидается оттепель, если окна в Страшный день запотевают, а если 11 января облаков на небе не видно, но дует сильный ветер, это примета, что скоро ударят сильные морозы. Метель в Страшный день предсказывает дождливый, пасмурный июль, а если 11 января стоит ясная и теплая погода – это примета, что лето будет жарким и сухим. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки