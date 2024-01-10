https://sputnik-georgia.ru/20240110/ne-smey---osimkhen-razozlilsya-na-agenta-khvichi-kvaratskheliya-285550490.html

"Не смей!" – Осимхен разозлился на агента Хвичи Кварацхелия

"Не смей!" – Осимхен разозлился на агента Хвичи Кварацхелия

Спортсмен велел тренеру не произносить его имя 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T12:32+0400

2024-01-10T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Нигерийский нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен ответил на интервью футбольного агента своего одноклубника Хвичи Кварацхелия Мамуки Джугели, назвав его куском грязи и позорищем.Футбольный агент вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелия Мамука Джугели высказался о профессиональном будущем Осимхена и с уверенностью заявил о переходе последнего в один из клубов Саудовской Аравии из-за денег. При этом Джугели отметил, что Кварацхелия на такой трансфер не согласится и за миллиард, ибо грузин ставит перед собой более высокие цели. Осимхен выступает за "Наполи" с 2020 года. Недавно игрок продлил контракт с партенопейцами до июня 2026 года. Приблизительная стоимость Осимхена по версии портала Transfermarkt – 110 млн евро. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года. С первых же матчей серии А итальянские СМИ и аналитики заговорили о самом результативном дуэте итальянского чемпионата – Кварацхелия и Осимхен. По мнению многих авторитетных изданий, именно этот дуэт привел "Наполи" к долгожданному чемпионству в 2023 году. Сами игроки не раз говорили о том, что дружат и за пределами поля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол