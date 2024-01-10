https://sputnik-georgia.ru/20240110/neveroyatno-no-fakt-zhitelnitsa-gruzii-uznala-o-svoey-beremennosti-s-nachalom-rodov-285552387.html

Невероятно, но факт: жительница Грузии узнала о своей беременности прямо перед родами

Невероятно, но факт: жительница Грузии узнала о своей беременности прямо перед родами

Мать и новорожденный, вес которого 3,5 кг, чувствуют себя хорошо 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Жительница города Гори (регион Шида Картли) родила ребенка, при этом на протяжении девяти месяцев не подозревая о своей беременности, рассказала врач клиники имени Джумбера Гогиашвилив эфире "TV Monitoring". По ее словам, мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. Вес ребенка – 3,5 кг. Инцидент произошел на Рождество, 7 января. В это день в клинике на свет появилось два ребенка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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