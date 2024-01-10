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Невероятно, но факт: жительница Грузии узнала о своей беременности прямо перед родами
Невероятно, но факт: жительница Грузии узнала о своей беременности прямо перед родами
Мать и новорожденный, вес которого 3,5 кг, чувствуют себя хорошо 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T14:04+0400
2024-01-10T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Жительница города Гори (регион Шида Картли) родила ребенка, при этом на протяжении девяти месяцев не подозревая о своей беременности, рассказала врач клиники имени Джумбера Гогиашвилив эфире "TV Monitoring". По ее словам, мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. Вес ребенка – 3,5 кг. Инцидент произошел на Рождество, 7 января. В это день в клинике на свет появилось два ребенка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, гори, шида картли
Невероятно, но факт: жительница Грузии узнала о своей беременности прямо перед родами
14:04 10.01.2024 (обновлено: 14:31 10.01.2024)
Мать и новорожденный, вес которого 3,5 кг, чувствуют себя хорошо
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Жительница города Гори (регион Шида Картли) родила ребенка, при этом на протяжении девяти месяцев не подозревая о своей беременности, рассказала врач клиники имени Джумбера Гогиашвилив эфире "TV Monitoring".
"Мать ребенка обратилась к нам с болью в области живота. Она и не знала, что беременна. Родился мальчик", – рассказала врач клиники.
По ее словам, мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. Вес ребенка – 3,5 кг.
Инцидент произошел на Рождество, 7 января. В это день в клинике на свет появилось два ребенка.