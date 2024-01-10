https://sputnik-georgia.ru/20240110/opolzen-soshel-na-glavnoy-trasse-v-gruzii---dvizhenie-vosstanovleno--285563401.html

Оползень сошел на главной трассе в Грузии – движение восстановлено

Оползень сошел на главной трассе в Грузии – движение восстановлено

Оползень сошел после сильного дождя, были проведены очистительные работы 10.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение на участке дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на котором были введены ограничения после схода оползня, полностью восстановлено, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Оползень сошел в результате сильного дождя в среду.На месте была мобилизована специальная техника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии