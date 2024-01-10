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Оползень сошел на главной трассе в Грузии – движение восстановлено
Оползень сошел на главной трассе в Грузии – движение восстановлено
Оползень сошел после сильного дождя, были проведены очистительные работы 10.01.2024, Sputnik Грузия
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение на участке дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на котором были введены ограничения после схода оползня, полностью восстановлено, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Оползень сошел в результате сильного дождя в среду.На месте была мобилизована специальная техника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии
грузия, новости, происшествия, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии

Оползень сошел на главной трассе в Грузии – движение восстановлено

20:14 10.01.2024 (обновлено: 21:05 10.01.2024)
© photo: SputnikВзрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию вокруг здания, где произошел взрыв
Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию вокруг здания, где произошел взрыв - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2024
© photo: Sputnik
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Оползень сошел после сильного дождя, были проведены очистительные работы
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение на участке дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на котором были введены ограничения после схода оползня, полностью восстановлено, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Оползень сошел в результате сильного дождя в среду.

"В результате проведенных очистительных работ полностью восстановлено движение на 152 км международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе", – сообщили в ведомстве.

На месте была мобилизована специальная техника.
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