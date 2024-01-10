https://sputnik-georgia.ru/20240110/prospekt-tsereteli-otkroetsya-dlya-avtotransporta-v-kontse-yanvarya-285536393.html

Проспект Церетели откроется для автотранспорта в конце января

Проспект Церетели откроется для автотранспорта в конце января

На реконструкцию проспекта выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов) 10.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Проспект Церетели в Тбилиси будет полностью открыт для движения автотранспорта в конце января 2024 года, несмотря на продление сроков контракта с подрядчиками, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта реабилитации проспекта Церетели. Согласно предыдущему условию, восстановление проспекта Церетели должно было завершиться за 35 календарных дней с 20 декабря 2023 года, однако по обновленному условию работы завершатся за 51 календарный.В пояснении говорится, что продление сроков связано с процессом прокладки подземных коммуникаций, который осуществляют не подрядчики мэрии, а соответствующие муниципальные компании. Восстановление проспекта Церетели ведется по трем лотам – по двум стоимостью 22,2 миллиона лари (8,3 млн долларов) работает Millennium Builders Group, а компания "R.T.D." – над одним лотом стоимостью 9 миллионов лари (3,3 млн долларов). Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 20 мая 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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