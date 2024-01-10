https://sputnik-georgia.ru/20240110/protest-u-doma-aktivistki-oblivshey-kraskoy-ikonu-so-stalinym---video-285558231.html

Протест у дома активистки, облившей краской икону со Сталиным – видео

Протест у дома активистки, облившей краской икону со Сталиным – видео

Защитники православия окружили дом в Тбилиси, где живет активистка Ната Перадзе. У здания мобилизована полиция, протестующие, которых несколько сотен человек... 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T15:48+0400

2024-01-10T15:48+0400

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Причиной протестов стала ситуация вокруг иконы с изображением Сталина, которую облили краской. Сама икона находится в главном храме Грузии – кафедральном соборе Самеба. Протестующие утверждают, что Ната Перадзе и есть тот человек, который облил краской икону. Они пытаются подойти ближе к ее дому, толпу сдерживает полиция.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, акция протеста, религия , видео