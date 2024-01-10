https://sputnik-georgia.ru/20240110/sud-nad-saakashvili-perenesli-na-21-fevralya-285553583.html

Суд над Саакашвили перенесли на 21 февраля

Суд над Саакашвили перенесли на 21 февраля

Бывший президент отказался от участия в процессе, ссылаясь на состояние здоровья 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T15:05+0400

2024-01-10T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды отложили на 21 февраля – главный подсудимый отказался от присутствия на процессе по состоянию здоровья. Как заявил судья по делу Бадри Кочламазашвили перед началом заседания, подсудимому было предложено принять участие в процессе очно или в дистанционном формате, на что Саакашвили ответил отказом. По словам судьи, обе стороны должны быть согласны на допрос свидетеля. Если одна сторона против, а другая требует допроса, то в таком случае свидетель не может быть допрошен, разъяснил Кочламазашвили. "Устраним это недоразумение, обеспечив прямое участие обвиняемого в процессе. Чтобы избежать каких-либо недоразумений, мы перенесем заседание и допросим заявленного свидетеля на следующем судебном процессе. Следующее заседание состоится 21 февраля в 11:00. Сегодняшнее заседание окончено", – заявил Кочламазашвили. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба