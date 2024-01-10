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Такого еще не было – мэр Тбилиси заявил о бюджете на 2024 год

Такого еще не было – мэр Тбилиси заявил о бюджете на 2024 год

Мэрия планирует реализовать более важные и успешные для города проекты 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T16:48+0400

2024-01-10T16:48+0400

2024-01-10T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 200 млн лари и составит 1 млрд 963 млн, что будет впервые, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Бюджет столицы на 2024 год в размере 1 млрд 763 млн лари утвердило Сакребуло (городское собрание) Тбилиси в конце декабря 2023 года. По словам Каладзе, увеличить бюджет столицы еще на 200 миллионов лари удалось благодаря полученным в 2023 году доходам и оставшимся средствам от начатых в прошлом году работ.Как пояснил Каладзе, увеличить бюджет удалось благодаря успешному завершению 2023 года. По его словам, в ближайшее время жители узнают, на что будут потрачены дополнительные средства, на какие важные для города мероприятия. Бюджет Тбилиси на 2023 год увеличился на 20 млн 552 тысячи лари и составил 1 миллиард 823 миллиона 624 тысячи лари. Курс лари по отношению к доллару США на 10 января составляет 2,6878 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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