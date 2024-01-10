https://sputnik-georgia.ru/20240110/takogo-esche-ne-bylo--mer-tbilisi-zayavil-o-byudzhete-na-2024-god-285559072.html
Такого еще не было – мэр Тбилиси заявил о бюджете на 2024 год
Такого еще не было – мэр Тбилиси заявил о бюджете на 2024 год
Мэрия планирует реализовать более важные и успешные для города проекты 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T16:48+0400
2024-01-10T16:48+0400
2024-01-10T16:58+0400
грузия
экономика
новости
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/01/234870138_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_1261a25c369a5ec5d9bf90cde205a698.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 200 млн лари и составит 1 млрд 963 млн, что будет впервые, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Бюджет столицы на 2024 год в размере 1 млрд 763 млн лари утвердило Сакребуло (городское собрание) Тбилиси в конце декабря 2023 года. По словам Каладзе, увеличить бюджет столицы еще на 200 миллионов лари удалось благодаря полученным в 2023 году доходам и оставшимся средствам от начатых в прошлом году работ.Как пояснил Каладзе, увеличить бюджет удалось благодаря успешному завершению 2023 года. По его словам, в ближайшее время жители узнают, на что будут потрачены дополнительные средства, на какие важные для города мероприятия. Бюджет Тбилиси на 2023 год увеличился на 20 млн 552 тысячи лари и составил 1 миллиард 823 миллиона 624 тысячи лари. Курс лари по отношению к доллару США на 10 января составляет 2,6878 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/01/234870138_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_87203398abf46037f8612f22f0d3f838.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, тбилиси, каха каладзе
грузия, экономика, новости, тбилиси, каха каладзе
Такого еще не было – мэр Тбилиси заявил о бюджете на 2024 год
16:48 10.01.2024 (обновлено: 16:58 10.01.2024)
Мэрия планирует реализовать более важные и успешные для города проекты
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 200 млн лари и составит 1 млрд 963 млн, что будет впервые, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Бюджет столицы на 2024 год в размере 1 млрд 763 млн лари утвердило Сакребуло (городское собрание) Тбилиси в конце декабря 2023 года. По словам Каладзе, увеличить бюджет столицы еще на 200 миллионов лари удалось благодаря полученным в 2023 году доходам и оставшимся средствам от начатых в прошлом году работ.
"Подобного бюджета у столицы никогда не было... Бюджет 2024 года, утвержденный в размере 1 млрд 763 млн лари, станет 1 млрд 963 млн лари, что позволит нам реализовать более важные и успешные для города проекты. Обещаю вам, что 2024 год будет еще более впечатляющим", – сказал Каладзе.
Как пояснил Каладзе, увеличить бюджет удалось благодаря успешному завершению 2023 года.
"Достаточно успешно завершился 2023 год, и исполнение бюджета составляет до 95%. Что касается доходной части, то ее показатели превышены примерно на 100 миллионов лари. Кроме того, остались средства от начатых в прошлом году работ, которые вместе с дополнительными доходами полностью отражены в бюджете текущего года", – сказал он.
По его словам, в ближайшее время жители узнают, на что будут потрачены дополнительные средства, на какие важные для города мероприятия.
Бюджет Тбилиси на 2023 год увеличился на 20 млн 552 тысячи лари и составил 1 миллиард 823 миллиона 624 тысячи лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 10 января составляет 2,6878 GEL/$1.