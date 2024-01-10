https://sputnik-georgia.ru/20240110/ubiystvo-sobaki-v-gruzii---obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-sude-285565281.html

Убийство собаки в Грузии - обвиняемый будет ждать приговора в суде

Убийство собаки в Грузии - обвиняемый будет ждать приговора в суде

Обвиняемого задержали после того, как видео с избиением собаки попало в Сеть 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Марнеульский районный суд избрал заключение в виде меры пресечение обвиняемому в избиении собаки до смерти, сообщает Первый канал. По данным следствия, обвиняемый 6 декабря 2023 года в селе Качагани Марнеульского района (регион Квемо Картли) жестоко избил собаку палкой, что повлекло за собой смерть животного. Мужчину задержали 9 января, после того как за день до этого факт избиения был выложен в социальные сети. Следствие по делу ведется по факту жестокого обращения с животными, повлекшее его гибель. В случае подтверждения вину задержанному грозит от 1 года до 4 лет заключения. Дело об убийстве собаки получило большой отклик со стороны общественности. В Марнеули и Тбилиси прошли несколько акций протеста с требованием наказать обвиняемого по всей строгости закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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