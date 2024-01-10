https://sputnik-georgia.ru/20240110/v-gruzii-khotyat-uzhestochit-nakazanie-za-oskvernenie-svyatyn-285562947.html

В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь

В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь

Вопрос стал актуальным после того, как в главном храме Грузии облили краской икону 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T19:18+0400

2024-01-10T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" работает над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики, заявил глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. Данный вопрос стал актуален после того, как в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси облили краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин. В настоящее время в Грузии нет отдельного наказания за подобное осквернение. По его словам, депутаты уже изучают международную и европейскую законодательную практику и принципы Европейского суда по правам человека в связи с данным вопросом. Оханашвили отметил, что в ряде стран ЕС действительно существует отдельное уголовное наказание за осквернение религиозных сооружений и Грузия воспользуется опытом других стран. Скандал с иконой Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей. Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Официального комментария Патриархии Грузии по этому поводу не было, однако глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Во вторник, 9 января, Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла, свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом. Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии.Между тем, в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма.Периодически ситуация на месте у дома активистки накалялась, и собравшиеся пытались прорвать кордон полиции. Однако акция завершилась спустя несколько часов без задержаний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, анри оханашвили, ирма инашвили, ната перадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, европейский суд по правам человека, парламент грузии