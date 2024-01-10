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Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
Движение было ограничено из-за обильного снегопада 10.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-10T19:52+0400
2024-01-10T19:52+0400
2024-01-10T21:02+0400
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гудаури
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в туннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, гудаури, верхний ларс
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, гудаури, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов
19:52 10.01.2024 (обновлено: 21:02 10.01.2024)
Движение было ограничено из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.
Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в туннелях.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.