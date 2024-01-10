https://sputnik-georgia.ru/20240110/verkhniy-lars-segodnya-otkryto-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285563537.html

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Движение было ограничено из-за обильного снегопада 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T19:52+0400

2024-01-10T19:52+0400

2024-01-10T21:02+0400

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

гудаури

верхний ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23885/23/238852307_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_e922b3d2c01d2e3ea2643b9f3da5b4d9.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест будет осуществляться в одностороннем порядке в туннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, гудаури, верхний ларс