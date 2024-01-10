https://sputnik-georgia.ru/20240110/vsemirnyy-den-spasibo-2024-volshebnye-svoystva-i-interesnye-fakty-285562163.html

Всемирный день "спасибо" 2024: волшебные свойства и интересные факты

Всемирный день "спасибо" 2024: волшебные свойства и интересные факты

Говоря "спасибо", люди передают друг другу свои положительные эмоции, внимание и радость. Поэтому слова благодарности психологи рекомендуют говорить от чистого... 10.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-10T18:51+0400

2024-01-10T18:51+0400

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О пользе волшебного слова "спасибо", а также об интересных фактах, связанных с ним, читайте в Sputnik Грузия. Всемирный день "спасибо" Учредили Всемирный день "спасибо" по инициативе Юнеско и ООН – праздник жителям нашей планеты напоминает о ценности вежливости, хороших манер и умении благодарить окружающих за добрые поступки. Выражение "спасибо" впервые зафиксировали в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году. Примерно в это же время появилось слово "спасибо" – русский аналог выражения признательности. Слово "спасибо" является сокращением от фразы "Спаси Бог" – так выражали благодарность на Руси.Всемирный день "спасибо" 11 января празднуют во многих странах. В праздник проводят множество развлекательных мероприятий, в том числе ярмарки и благотворительные акции, на которых собирают средства для нуждающихся. Люди во Всемирный день "спасибо" стараются быть очень вежливыми друг с другом, говорят теплые слова, а также обмениваются открытками с надписью "Спасибо!" Волшебные свойства Слово "спасибо", по мнению психологов, обладает волшебными свойствами – может успокоить и согреть своей теплотой. Это своеобразное устное "поглаживание", необходимое как детям, так и взрослым. Слова благодарности, по мнению специалистов, улучшают здоровье всем – как тем, кто их произносит, так и тем, к кому они обращены. Однако пользу приносит только истинная благодарность, которая идет от сердца. Положительно влияет волшебное слово "спасибо" как на эмоциональное состояние человека, так и его умственную деятельность. Простое и искреннее "спасибо" – это проводник установления теплых отношений. Так что почаще произносите волшебное "спасибо", дарите душевное тепло другим, и добро вернется обязательно к вам "бумерангом". Интересные факты Нью-Йорк считается самым вежливым городом. Именно в этом американском городе, где принято благодарить всех и всегда, произносят слово "спасибо" чаще всего. Благодарность в Индии выражают улыбкой, а в Японии - поклоном. Специальный жест выражения признательности существует в Китае – китайцы в знак благодарности постукивают двумя пальцами правой руки по столу. Организм человека, услышав искрение слова благодарности, например, "спасибо" вырабатывает гормон окситоцин - он положительно влияет на здоровье и дарит ощущение счастья. С помощью благодарности, которая обладают волшебными свойствами, люди выражают внимание, передают положительные эмоции и дарят друг другу радость - без этого наша жизнь стала бы серой и очень скудной. Поэтому поблагодарите всех, кто рядом с вами, не скупитесь на теплые и добрые слова для тех, кого цените и любите, и не только во Всемирный день "спасибо". Материал подготовлен на основе открытых источников

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