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США вернулись к импорту нефти из России после полуторагодового перерыва

США вернулись к импорту нефти из России после полуторагодового перерыва

США импортировали российскую нефть по ценам, которые были значительно выше "потолка цен", установленного страной в 60 долларов за баррель 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти в 37 тысяч баррелей, а в ноябре было куплено еще около десяти тысяч баррелей, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию российского "черного золота" американские компании закупили в апреле того года.Однако, согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.Месяцем позже, в ноябре, американские компании вновь импортировали российскую нефть – 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а в ноябре – 76 долларов. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в 60 долларов за баррель.Управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев отметил, что США могли возобновить импорт российской нефти, чтобы произвести "проверочные" закупки, понять логистику доставки "черного золота" из России в новых условиях и сформировать в дальнейшем новые меры против несоблюдения потолка цен, но возможны и другие причины.Он отметил, что это одна из наиболее вероятных причин в текущей ситуации. Кроме того, причиной могут быть особые требования к сорту нефти у определенных нефтеперерабатывающих заводов.Также возобновление импорта может быть связано с контрактными обязательствами, которые были обязаны соблюдать американские юридические лица во избежание юридических осложнений и экономических потерь. Кроме того, могут быть нерыночные причины. Например, выполнение каких-то неочевидных международных обязательств, реализация более широкой согласованной сделки или разовое исключение по неэкономическим причинам, добавил Канищев.Наконец, пояснил эксперт, такая покупка может быть случайной аномалией: "нехватка желаемых сортов, транспортная логистика, временные ценовые искажения, которые приводят к тому, что покупатель в США внезапно получает санкционную нефть по цене выше потолка".Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти из России. Последнюю партию российского "черного золота" американские компании закупили в апреле того года. Кроме того, с декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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