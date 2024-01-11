https://sputnik-georgia.ru/20240111/artist-yuriy-solomin-skonchalsya-na-89-godu-zhizni-285580503.html
Артист Юрий Соломин скончался на 89 году жизни
Артист Юрий Соломин скончался на 89 году жизни
Известный артист перенес инсульт и лишь на днях был выписан из больницы 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T15:18+0400
2024-01-11T15:18+0400
2024-01-11T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Умер Народный артист СССР Юрий Соломин.Как сообщила внучка артиста RT, Соломин скончался во сне. Она добавила, что рядом с актером была его дочь.Ранее стало известно, что 88-летний Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Затем его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии, а в начале января выписали.Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года – художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Московская сага", "Исаев" и др.В 2020 году удостоен звания Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденами Дружбы Народов, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (полный кавалер).Соломин – академик Международной академии творчества, Академии Российской словесности, член-корреспондент Российской академии образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, культура
россия, новости, в мире, культура
Артист Юрий Соломин скончался на 89 году жизни
Известный артист перенес инсульт и лишь на днях был выписан из больницы
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Умер Народный артист СССР Юрий Соломин.
Как сообщила внучка артиста RT
, Соломин скончался во сне. Она добавила, что рядом с актером была его дочь.
Ранее стало известно, что 88-летний Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Затем его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии, а в начале января выписали.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года – художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", "Московская сага", "Исаев" и др.
В 2020 году удостоен звания Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденами Дружбы Народов, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (полный кавалер).
Соломин – академик Международной академии творчества, Академии Российской словесности, член-корреспондент Российской академии образования.