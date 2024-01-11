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Есть ли основание для паники? – ответ бывшего главного эпидемиолога Грузии
Есть ли основание для паники? – ответ бывшего главного эпидемиолога Грузии
В последнии несколько недель увеличилась обращаемость пациентов в клиники 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T12:22+0400
2024-01-11T12:22+0400
2024-01-11T13:19+0400
грузия
общество
новости
амиран гамкрелидзе
зураб азарашвили
минздрав
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Основания для паники в связи с эпидемиологической ситуацией в Грузии нет, но положение требует внимания, заявил бывший глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. В течение последних нескольких недель медики в Грузии заговорили о резком росте обращаемости пациентов в медучреждения. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов. "Зима – это сезон респираторных инфекций. В это время увеличивается количество разных респираторных инфекций, но среди них особенное внимание нужно уделять вирусу гриппа. Также в течение последних трех лет, во время пандемии и после нее, особого внимания требует и коронавирус", – заявил Гамкрелидзе в эфире "Палитраньюс". Внимания также требует респираторно-синцитиальный вирус, отметил он. В этом сезоне встречаются и аденовирус, риновирус, которые всегда циркулируют в этот период. Гамкрелидзе подтвердил, что на данный момент большая часть случаев приходится на вирус гриппа. Специалист отметил, что сейчас в стране преобладает т. н. "свиной грипп".По его словам, этот вирус особенно опасен для детей и пожилых. Вирусам H1N1 и H1N3, которые сейчас чаще встречаются в Грузии, характерны такие симптомы, как высокая температура, головня боль, боль в суставах и мышцах, слабость, сообщил он, отметив, что вирус в основном циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. В январе 2019 в Грузии бушевал вирус гриппа H1N1. Количество умерших от H1N1 тогда составило 22 человека. Количество заболевших составляло сто случаев на сто тысяч человек. Эпидемией считается, когда число заболевших на сто тысяч составляет 450 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, амиран гамкрелидзе, зураб азарашвили, минздрав
грузия, общество, новости, амиран гамкрелидзе, зураб азарашвили, минздрав
Есть ли основание для паники? – ответ бывшего главного эпидемиолога Грузии
12:22 11.01.2024 (обновлено: 13:19 11.01.2024)
В последнии несколько недель увеличилась обращаемость пациентов в клиники
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Основания для паники в связи с эпидемиологической ситуацией в Грузии нет, но положение требует внимания, заявил бывший глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
В течение последних нескольких недель медики в Грузии заговорили о резком росте обращаемости пациентов в медучреждения. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов.
"Зима – это сезон респираторных инфекций. В это время увеличивается количество разных респираторных инфекций, но среди них особенное внимание нужно уделять вирусу гриппа. Также в течение последних трех лет, во время пандемии и после нее, особого внимания требует и коронавирус", – заявил Гамкрелидзе в эфире "Палитраньюс".
Внимания также требует респираторно-синцитиальный вирус, отметил он. В этом сезоне встречаются и аденовирус, риновирус, которые всегда циркулируют в этот период.
Гамкрелидзе подтвердил, что на данный момент большая часть случаев приходится на вирус гриппа.
"Вирусом гриппа везде, в том числе и у нас, болеют больше. Затем по своему распространению идет респираторно-синцитиальный вирус, а далее – коронавирус", – подчеркнул Гамкрелидзе.
Специалист отметил, что сейчас в стране преобладает т. н. "свиной грипп".
"Ничего необычного не происходит. У нас всегда было такое положение зимой… В течение последних трех лет коронавирус угнетал вирус гриппа. Его больше не было видно. Мы активно использовали маски, и меньше выявлялись случаи гриппа. Сейчас на передний план больше вышел вирус гриппа, в основном типа А, так называемый H1N1, который люди знают как свиной грипп", – подчеркнул Гамкрелидзе.
По его словам, этот вирус особенно опасен для детей и пожилых.
Вирусам H1N1 и H1N3, которые сейчас чаще встречаются в Грузии, характерны такие симптомы, как высокая температура, головня боль, боль в суставах и мышцах, слабость, сообщил он, отметив, что вирус в основном циркулирует среди детей.
Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях.
В январе 2019 в Грузии бушевал вирус гриппа H1N1. Количество умерших от H1N1 тогда составило 22 человека. Количество заболевших составляло сто случаев на сто тысяч человек. Эпидемией считается, когда число заболевших на сто тысяч составляет 450 человек.