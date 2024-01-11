https://sputnik-georgia.ru/20240111/evrosoyuz-gotovitsya-k-voennoy-operatsii-v-krasnom-more-285590544.html

Евросоюз готовится к военной операции в Красном море

Евросоюз готовится к военной операции в Красном море

Хуситы в Красном море атакуют корабли, которые, по их мнению, имеют отношение к Израилю 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T23:04+0400

2024-01-11T23:04+0400

2024-01-11T23:08+0400

в мире

политика

новости

сша

израиль

брюссель

bloomberg

оон

евросоюз

йемен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1b/252139786_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a1fa93c914c334bd3ed2dbff177bad4.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Страны Европейского союза рассматривают возможность проведения новой военной операции в Красном море в связи с продолжающимися атаками хуситов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что ЕС может утвердить данные планы уже 22 января на встрече в Брюсселе министров иностранных дел.По информации агентства, Германия входит в число государств, которые желают принять участие в операции.При этом Bloomberg сообщает, что пока остается не ясно, как действия ЕС будут сочетаться с возглавляемой США операцией под названием "Страж процветания".Ситуация в Красном мореДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья моря, предупреждало, что намерено атаковать суда, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. Хуситы также призвали другие страны отозвать с кораблей свои экипажи и не приближаться к ним в море.В США заявили, что в ответ на участившиеся атаки вместе с десятью другими государствами начнут операцию по защите судоходства.Ранее Совбез ООН принял резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на корабли. При этом Великобритания и США голосовали против поправок, предложенных к тексту Россией. В частности, в Москве предлагали добавить пункт, что все положения резолюции не должны становиться прецедентом либо устанавливать новые нормы международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

израиль

брюссель

йемен

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, сша, израиль, брюссель, bloomberg, оон, евросоюз, йемен, ближний восток