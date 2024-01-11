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Евросоюз готовится к военной операции в Красном море
Евросоюз готовится к военной операции в Красном море
Хуситы в Красном море атакуют корабли, которые, по их мнению, имеют отношение к Израилю 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Страны Европейского союза рассматривают возможность проведения новой военной операции в Красном море в связи с продолжающимися атаками хуситов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Отмечается, что ЕС может утвердить данные планы уже 22 января на встрече в Брюсселе министров иностранных дел.По информации агентства, Германия входит в число государств, которые желают принять участие в операции.При этом Bloomberg сообщает, что пока остается не ясно, как действия ЕС будут сочетаться с возглавляемой США операцией под названием "Страж процветания".Ситуация в Красном мореДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья моря, предупреждало, что намерено атаковать суда, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. Хуситы также призвали другие страны отозвать с кораблей свои экипажи и не приближаться к ним в море.В США заявили, что в ответ на участившиеся атаки вместе с десятью другими государствами начнут операцию по защите судоходства.Ранее Совбез ООН принял резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на корабли. При этом Великобритания и США голосовали против поправок, предложенных к тексту Россией. В частности, в Москве предлагали добавить пункт, что все положения резолюции не должны становиться прецедентом либо устанавливать новые нормы международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, сша, израиль, брюссель, bloomberg, оон, евросоюз, йемен, ближний восток
Евросоюз готовится к военной операции в Красном море
23:04 11.01.2024 (обновлено: 23:08 11.01.2024)
Хуситы в Красном море атакуют корабли, которые, по их мнению, имеют отношение к Израилю
ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Страны Европейского союза рассматривают возможность проведения новой военной операции в Красном море в связи с продолжающимися атаками хуситов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Страны-члены блока на этой неделе обсуждают планы, чтобы определить, готовы ли государства покрыть расходы и предоставить суда для новой операции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕС может утвердить данные планы уже 22 января на встрече в Брюсселе министров иностранных дел.
По информации агентства, Германия входит в число государств, которые желают принять участие в операции.
При этом Bloomberg сообщает, что пока остается не ясно, как действия ЕС будут сочетаться с возглавляемой США операцией под названием "Страж процветания".
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья моря, предупреждало, что намерено атаковать суда, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. Хуситы также призвали другие страны отозвать с кораблей свои экипажи и не приближаться к ним в море.
В США заявили, что в ответ на участившиеся атаки вместе с десятью другими государствами начнут операцию по защите судоходства.
Ранее Совбез ООН принял резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на корабли. При этом Великобритания и США голосовали против поправок, предложенных к тексту Россией. В частности, в Москве предлагали добавить пункт, что все положения резолюции не должны становиться прецедентом либо устанавливать новые нормы международного права.