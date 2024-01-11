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Грузинские фигуристы лучшие после короткой программы на чемпионате Европы

Грузинские фигуристы лучшие после короткой программы на чемпионате Европы

После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла 11.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли первое место среди спортивных пар после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Канаусе. Канаус принимает чемпионат Европы с 10 по 14 января. Впервые на турнире Грузию будет представлять пара фигуристов Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла: 40,27 – за технические элементы, 31,03 – за программные компоненты, что оказалось лучшим показателем, и с этим результатом грузинская пара находится на первом месте. Пара немцев Минервы Фабьен Хассе и Никиты Володина (69,63) находится на второй позиции, а итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05) – на третьем месте. Спортивные пары выступят с произвольной программой 11 января с 22:00 по тбилисскому времени. В этот же день с короткой программой выступит Анастасия Губанова. Что касается грузинского фигуриста Ники Эгадзе, то он набрал в короткой программе 77,00 балла и находится на десятом месте. Фигурист выступит с произвольной программой 12 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тбилиси, анастасия губанова, ника эгадзе