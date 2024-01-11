Грузинские фигуристы лучшие после короткой программы на чемпионате Европы
11:11 11.01.2024 (обновлено: 11:31 11.01.2024)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsКамила Валиева (Россия) во время произвольной программы женского одиночного катания по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх (17 февраля 2022). Пекин
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Подписаться
После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли первое место среди спортивных пар после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Канаусе.
Канаус принимает чемпионат Европы с 10 по 14 января. Впервые на турнире Грузию будет представлять пара фигуристов Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла: 40,27 – за технические элементы, 31,03 – за программные компоненты, что оказалось лучшим показателем, и с этим результатом грузинская пара находится на первом месте.
© photo: Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАлина Бутаева и Лука Берулава (Грузия) выступают с произвольной программой в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллин
Алина Бутаева и Лука Берулава (Грузия) выступают с произвольной программой в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллин
© photo: Sputnik / Владимир Песня/
Пара немцев Минервы Фабьен Хассе и Никиты Володина (69,63) находится на второй позиции, а итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05) – на третьем месте.
Спортивные пары выступят с произвольной программой 11 января с 22:00 по тбилисскому времени. В этот же день с короткой программой выступит Анастасия Губанова.
Что касается грузинского фигуриста Ники Эгадзе, то он набрал в короткой программе 77,00 балла и находится на десятом месте. Фигурист выступит с произвольной программой 12 января.