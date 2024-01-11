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https://sputnik-georgia.ru/20240111/gruzinskie-figuristy-luchshie-posle-korotkoy-programmy-na-chempionate-evropy--285569280.html
Грузинские фигуристы лучшие после короткой программы на чемпионате Европы
Грузинские фигуристы лучшие после короткой программы на чемпионате Европы
После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла 11.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли первое место среди спортивных пар после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Канаусе. Канаус принимает чемпионат Европы с 10 по 14 января. Впервые на турнире Грузию будет представлять пара фигуристов Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла: 40,27 – за технические элементы, 31,03 – за программные компоненты, что оказалось лучшим показателем, и с этим результатом грузинская пара находится на первом месте. Пара немцев Минервы Фабьен Хассе и Никиты Володина (69,63) находится на второй позиции, а итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05) – на третьем месте. Спортивные пары выступят с произвольной программой 11 января с 22:00 по тбилисскому времени. В этот же день с короткой программой выступит Анастасия Губанова. Что касается грузинского фигуриста Ники Эгадзе, то он набрал в короткой программе 77,00 балла и находится на десятом месте. Фигурист выступит с произвольной программой 12 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, тбилиси, анастасия губанова, ника эгадзе
спорт, новости, грузия, тбилиси, анастасия губанова, ника эгадзе

Грузинские фигуристы лучшие после короткой программы на чемпионате Европы

11:11 11.01.2024 (обновлено: 11:31 11.01.2024)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsКамила Валиева (Россия) во время произвольной программы женского одиночного катания по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх (17 февраля 2022). Пекин
Камила Валиева (Россия) во время произвольной программы женского одиночного катания по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх (17 февраля 2022). Пекин - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2024
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли первое место среди спортивных пар после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Канаусе.
Канаус принимает чемпионат Европы с 10 по 14 января. Впервые на турнире Грузию будет представлять пара фигуристов Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
После короткой программы Метелкина и Берулава набрали 71,30 балла: 40,27 – за технические элементы, 31,03 – за программные компоненты, что оказалось лучшим показателем, и с этим результатом грузинская пара находится на первом месте.
© photo: Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАлина Бутаева и Лука Берулава (Грузия) выступают с произвольной программой в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллин
Алина Бутаева и Лука Берулава (Грузия) выступают с произвольной программой в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллин - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2024
Алина Бутаева и Лука Берулава (Грузия) выступают с произвольной программой в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллин
© photo: Sputnik / Владимир Песня
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Пара немцев Минервы Фабьен Хассе и Никиты Володина (69,63) находится на второй позиции, а итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05) – на третьем месте.
Спортивные пары выступят с произвольной программой 11 января с 22:00 по тбилисскому времени. В этот же день с короткой программой выступит Анастасия Губанова.
Что касается грузинского фигуриста Ники Эгадзе, то он набрал в короткой программе 77,00 балла и находится на десятом месте. Фигурист выступит с произвольной программой 12 января.
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