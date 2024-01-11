https://sputnik-georgia.ru/20240111/gruziya-poteryala-pozitsii-v-reytinge-pasportov-285565625.html
Грузия потеряла позиции в рейтинге паспортов
Грузия потеряла позиции в рейтинге паспортов
Граждане Грузии могут путешествовать без визы в 121 страну мира 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T09:00+0400
2024-01-11T09:00+0400
2024-01-11T09:18+0400
грузия
новости
общество
henley & partners
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23479/64/234796423_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_91e3de87efa1b10b0626888d1bc299f9.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузия сместилась с 47-го на 50-е место в Индексе ценности мировых паспортов, составляемом ежегодно международной компанией Henley & Partners.При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество государств, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы. В этот раз Грузия опустилась на три позиции в Индексе мировых паспортов, в прошлом году она была на 47-м месте. По последним данным, граждане Грузии могут путешествовать без визы в 121 страну мира. Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны совсем без визы или с получением ее по прибытии, признаны сразу пять стран: Франция, Германия, Италия, Япония и Сингапур, так как паспорта этих стран дают возможность свободно ездить в 194 страны мира. На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 28 стран. Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23479/64/234796423_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_6d01b6d979cbedf8752c0a39eb8952b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, henley & partners
грузия, новости, общество, henley & partners
Грузия потеряла позиции в рейтинге паспортов
09:00 11.01.2024 (обновлено: 09:18 11.01.2024)
Граждане Грузии могут путешествовать без визы в 121 страну мира
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузия сместилась с 47-го на 50-е место в Индексе ценности мировых паспортов, составляемом ежегодно международной компанией Henley & Partners.
При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество государств, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы.
В этот раз Грузия опустилась на три позиции в Индексе мировых паспортов, в прошлом году она была на 47-м месте. По последним данным, граждане Грузии могут путешествовать без визы в 121 страну мира.
Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны совсем без визы или с получением ее по прибытии, признаны сразу пять стран: Франция, Германия, Италия, Япония и Сингапур, так как паспорта этих стран дают возможность свободно ездить в 194 страны мира.
На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 28 стран.
Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы.