https://sputnik-georgia.ru/20240111/gruziya-poteryala-pozitsii-v-reytinge-pasportov-285565625.html

Грузия потеряла позиции в рейтинге паспортов

Грузия потеряла позиции в рейтинге паспортов

Граждане Грузии могут путешествовать без визы в 121 страну мира 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузия сместилась с 47-го на 50-е место в Индексе ценности мировых паспортов, составляемом ежегодно международной компанией Henley & Partners.При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество государств, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы. В этот раз Грузия опустилась на три позиции в Индексе мировых паспортов, в прошлом году она была на 47-м месте. По последним данным, граждане Грузии могут путешествовать без визы в 121 страну мира. Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны совсем без визы или с получением ее по прибытии, признаны сразу пять стран: Франция, Германия, Италия, Япония и Сингапур, так как паспорта этих стран дают возможность свободно ездить в 194 страны мира. На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 28 стран. Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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