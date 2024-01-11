https://sputnik-georgia.ru/20240111/narodnye-primety-na-anisin-den-2024-chto-nelzya-delat-12-yanvarya-285574701.html

Народные приметы на Анисьин день 2024: что нельзя делать 12 января?

Народные приметы на Анисьин день 2024: что нельзя делать 12 января?

Православная церковь 12 января поминает мученицу Анисию Солунскую, пострадавшую за веру во время правления Максимиана (284-305) 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T13:33+0400

2024-01-11T13:33+0400

2024-01-11T13:46+0400

справки

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В народном календаре 12 января называют Анисьин день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Анисьин день: о народных приметах 12 января читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Анисьин день делать ремонт, убирать в доме и стирать – можно привлечь неприятности. Нельзя в Анисьин день заниматься рукоделием, в том числе прясть, вязать, шить и вышивать – это плохая примета, привлекающая болезни. В Анисьин день нельзя охотиться и рыбачить – по приметам злые силы 12 января могут заманить в лес или утопить в водоеме. Брать что-либо из рук незнакомцев или поднимать на дороге в Анисьин день нельзя – по приметам можно забрать чужие проблемы. По народным приметам нельзя 12 января после заката посещать могилы родных и близких, а также ходить по безлюдным улицам в одиночку. Народные приметы По народным приметам ожидается оттепель, если в Анисьин день расчирикались воробьи, а если вороны 12 января сидят на нижних ветках деревьев – значит, подымится сильный ветер. Скоро ударит мороз, если кошка в Анисьин день прячет свою мордочку в лапах, а если она 12 января спит животом вверх – это верная примета, что скоро потеплеет. Лето будет жарким и урожайным, если в ночь на 12 января подует южный ветер, а если восточный – летний сезон будет пасмурный и дождливый. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки