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Новый клуб Арвеладзе одержал важную победу в турецкой Суперлиге
Новый клуб Арвеладзе одержал важную победу в турецкой Суперлиге
Шота Арвеладзе стал главным тренером стамбульского клуба "Фатих Карагюмрюк" в середине декабря 2023 года 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Стамбульский футбольный клуб "Карагюмрюк" одержал первую победу в чемпионате Турции под руководством нового наставника – грузинского тренера Шоты Арвеладзе. "Карагюмрюк" разгромил "Хатайспор" со счетом 4:1. Примечательно, что за клуб из Антакьи играет полузащитник Национальной сборной Грузии Георгий Абуджария. Под руководством 50-летнего грузинского тренера "Карагюмрюк" провел три матча, все три проиграл и хотел реабилитироваться в глазах болельщиков в 16-м туре турецкой Суперлиги. Хет-трик оформил шведский полузащитник "Карагюмрюка" Маркус Роден. После 16 туров в Суперлиге Турции клуб Арвеладзе набрал 20 очков, обошел "Хатайспор" и поднялся на 15-е место. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу, грузинский тренер Шота Арвеладзе стал наставником стамбульского клуба "Фатих Карагюмрюк" в середине декабря 2023 года. Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента Луи ван Гала в нидерландском "Алкмааре" (2008-2010), а затем самостоятельно тренировал турецкие "Кайзер" (2010-2012), "Касымпаша" (2012-2012) и "Трабзон" (2015). В 2016-2017 годах он работал в тель-авивском "Маккаби", в 2017-2020 годах – в ташкентском "Пахтакоре", а в 2022 году тренировал английский "Халл Сити".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, шота арвеладзе
спорт, новости, грузия, шота арвеладзе
Новый клуб Арвеладзе одержал важную победу в турецкой Суперлиге
11:24 11.01.2024 (обновлено: 12:53 11.01.2024)
Шота Арвеладзе стал главным тренером стамбульского клуба "Фатих Карагюмрюк" в середине декабря 2023 года
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Стамбульский футбольный клуб "Карагюмрюк" одержал первую победу в чемпионате Турции под руководством нового наставника – грузинского тренера Шоты Арвеладзе.
"Карагюмрюк" разгромил "Хатайспор" со счетом 4:1. Примечательно, что за клуб из Антакьи играет полузащитник Национальной сборной Грузии Георгий Абуджария.
Под руководством 50-летнего грузинского тренера "Карагюмрюк" провел три матча, все три проиграл и хотел реабилитироваться в глазах болельщиков в 16-м туре турецкой Суперлиги.
Хет-трик оформил шведский полузащитник "Карагюмрюка" Маркус Роден. После 16 туров в Суперлиге Турции клуб Арвеладзе набрал 20 очков, обошел "Хатайспор" и поднялся на 15-е место.
Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу, грузинский тренер Шота Арвеладзе стал наставником стамбульского клуба "Фатих Карагюмрюк" в середине декабря 2023 года.
Шота Арвеладзе начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента Луи ван Гала в нидерландском "Алкмааре" (2008-2010), а затем самостоятельно тренировал турецкие "Кайзер" (2010-2012), "Касымпаша" (2012-2012) и "Трабзон" (2015). В 2016-2017 годах он работал в тель-авивском "Маккаби", в 2017-2020 годах – в ташкентском "Пахтакоре", а в 2022 году тренировал английский "Халл Сити".