https://sputnik-georgia.ru/20240111/rezkoe-pokholodanie-i-sneg--sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-285579109.html

Резкое похолодание и снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Резкое похолодание и снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Погода в стране ухудшится со второй половины 12 января 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T16:20+0400

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погода

грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Грузии до 16 января, сообщает телекомпания "Имеди". До 12 января максимальная температура в Западной Грузии составит 5-10 градусов тепла, а в Восточной – 3-8 градусов. В Тбилиси воздух прогреется до +8 градусов.По информации Национального агентства окружающей среды, со второй половины 12 января погода ухудшится. Уже 14 и 15 января в большей части Западной Грузии, а также в некоторых регионах восточной части страны ожидаются снег и метель. В Тбилиси также ожидается небольшой снег.Синоптики ожидают увеличения температуры воздуха с 16 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды