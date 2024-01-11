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Резкое похолодание и снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Резкое похолодание и снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Погода в стране ухудшится со второй половины 12 января 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T16:20+0400
2024-01-11T16:20+0400
2024-01-11T16:20+0400
погода
грузия
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Грузии до 16 января, сообщает телекомпания "Имеди". До 12 января максимальная температура в Западной Грузии составит 5-10 градусов тепла, а в Восточной – 3-8 градусов. В Тбилиси воздух прогреется до +8 градусов.По информации Национального агентства окружающей среды, со второй половины 12 января погода ухудшится. Уже 14 и 15 января в большей части Западной Грузии, а также в некоторых регионах восточной части страны ожидаются снег и метель. В Тбилиси также ожидается небольшой снег.Синоптики ожидают увеличения температуры воздуха с 16 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Резкое похолодание и снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Погода в стране ухудшится со второй половины 12 января
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik.
Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Грузии до 16 января, сообщает телекомпания "Имеди
".
До 12 января максимальная температура в Западной Грузии составит 5-10 градусов тепла, а в Восточной – 3-8 градусов. В Тбилиси воздух прогреется до +8 градусов.
По информации Национального агентства окружающей среды, со второй половины 12 января погода ухудшится. Уже 14 и 15 января в большей части Западной Грузии, а также в некоторых регионах восточной части страны ожидаются снег и метель. В Тбилиси также ожидается небольшой снег.
Синоптики ожидают увеличения температуры воздуха с 16 января.